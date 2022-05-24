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瀕危長臂猿 陸越合作保育

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

廣西壯族自治區政府副主席許永錁22日在南寧表示，廣西將積極參與大湄公河次區域、瀾滄江—湄公河次區域環境合作，完善邊境跨境生物多樣性保護廊道建設。

中新社報導，當天，2022年國際生物多樣性日廣西主場活動在南寧舉辦，活動圍繞「共建地球生命共同體」主題，開展了2022年國際生物多樣性日廣西論壇。

據了解，2005年，在亞行和大陸政府的大力推動和支持下，「大湄公河次區域核心環境計劃和生物多樣性保護廊道規劃（CEP-BCI）」一期項目開始實施，在廣西實施中越跨境生物廊道規劃項目；2014年，該項目二期啟動建設。廣西邦亮長臂猿國家級自然保護區管理中心主任楊江表示，在東黑冠長臂猿的棲息地—廣西邦亮長臂猿國家級自然保護區與越南高平省重慶縣長臂猿保護區，為有效保護東黑冠長臂猿，從2011年至2021年，中越兩國攜手合作，東黑冠長臂猿棲息地獲得有效修復，長臂猿種群數量有所增長，大陸境內的東黑冠長臂猿達到5群33隻，比2007年第一次中越聯合大調查時增加了2群14隻。據介紹，東黑冠長臂猿目前全球僅約140餘隻，屬極度瀕危靈長動物。

保護區 越南

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