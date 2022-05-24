陸國家植物園 扛遷地保護使命

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

從能活到2千歲的千歲蘭、花序之王巨魔芋到世界上最大的種子海椰子，大陸國家植物園不僅是大陸唯一擁有這世界三大溫室旗艦物種的植物園，也是中國大陸國家植物園體系的重要組成部分，肩負著保護生物多樣性的重要使命。

新華社報導，大陸國家植物園「內外兼修」。多姿多彩植物除供科學傳播、園藝展示、生態休閒，還有核心「隱藏功能」，如植物遷地保護、科學研究等，大陸國家植物園未來將成為大陸國家植物戰略資源儲備中心。

大陸國家植物園規畫總面積近600公頃，分南北兩園。南園依託中國科學院植物所建設，以科研實驗為主，側重於植物基礎科學研究、生物多樣性保護等技術研發；北園依託北京植物園建設，以遷地收集、科普、展示為主，側重植物應用研究、珍稀瀕危植物保育等。

據介紹，南北兩園現有大陸國家重點實驗室2個、省部級重點實驗室5個，已遷地保護植物1.5萬餘種；建有牡丹、睡蓮、野生蕨類植物等6個大陸國家花卉種質資源庫；擁亞洲最大植物標本館，館藏標本280萬份。

中國科學院植物研究所高級工程師葉建飛表示，大陸國家植物園是大陸植物多樣性保護、研究的重要基地，代表遷地保護的最高水平。

植物遷地保護是大陸國家植物園保護生物多樣性的主要方式。「遷地保護並不是簡簡單單地把珍稀瀕危物種引種到植物園中露地栽培或者溫室栽培，更重要的是對瀕危物種開展科學研究，針對瀕危因子開展人為干預，在個體數量上和遺傳多樣性上開展保護工作。」大陸國家植物園科普館館長王康說，在條件成熟的情況下，植物園會有序開展物種野外回歸工作，促進野生種群的健康恢復。

北京

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