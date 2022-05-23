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鄭州砂石車側翻壓扁越野車4人罹難 目擊者：車體僅剩50公分高

香港01／ 梁子傑
鄭州惠濟區一輛泥頭車側翻後將一輛越野車壓扁，車上4人全部遇難。（大象新聞）
鄭州惠濟區一輛泥頭車側翻後將一輛越野車壓扁，車上4人全部遇難。（大象新聞）

5月21日，鄭州惠濟區一輛砂石車側翻後將一輛越野車壓扁，車上4人全部遇難。參與現場救援的人員表示，越野車整個被壓扁，車體只剩四五十厘米高。

大陸媒體《大象新聞》、《極目新聞》報道，事故發生後，救援人員很快到達現場拉了警戒線，用起重機將砂石車扶正，營救被困人員。事故造成該路段約3個小時擁堵，下午3點左右交通恢復正常。

影片顯示，砂石車側翻後土方全散落在道路上，一輛白色越野車被壓扁，消防、民警等人員正現場處置。事發地位於鄭州市惠濟區程莊村附近的老314省道。由於砂石車滿載泥漿車身較重，越野車上共有4名乘客，已全部遇難。

砂石車當時滿載土方側翻後將越野車壓扁，小車上有一位90多歲老人，據家人稱本想陪她去飯店過生日，未料遭遇車禍。

5月22日下午，事發地附近商戶秦先生（化姓）表示，事發21日中午12點左右，事發地距他的門店幾百米遠，事故發生後因道路封閉，他店內的生意也受到影響。

據秦先生店內員工介紹，店內的員工和越野車上4人是老鄉，並指越野車上4人是附近村的人。商戶蔡先生（化姓）指，事發地離他家約300米，中午聽到好多消防車響，起初以為附近著火了，他到現場才得知出了交通事故，民警已封閉了現場，在遠處看到救援人員將越野車拆解後，把遇難者遺體拉走了。

蔡先生稱，車上四人都是事發地不遠處孔莊村人，車上有一位老人年紀較大，還有老人的兒子和兒媳，另外還有一人據說是其外甥女。孔莊村劉先生（化姓）說，遇難四人和他住在一個隊，老人已將近百歲，有多個兒女，同在車上的是他小兒子，兒子兒媳50多歲，家人本想著出村給老人過生日，沒想到車開出去沒多遠，就發生了這樣的事。

鄭州惠濟區一輛泥頭車側翻後將一輛越野車壓扁，車上4人全部遇難。（大象新聞）
鄭州惠濟區一輛泥頭車側翻後將一輛越野車壓扁，車上4人全部遇難。（大象新聞）

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文章授權轉載自《香港01》

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