諷長津湖志願軍「沙雕連」判7個月 羅昌平發致歉信

以「抗美援朝」為主題的電影《長津湖》早前在大陸受歡迎，但大陸媒體人、微博「大V」羅昌平在社交平台將大陸志願軍「冰雕連」，略帶嘲諷地稱為「沙雕連」，最終他以侵害英雄烈士名譽、榮譽罪被判刑7個月。羅昌平本月初在拘押期扣抵刑期下出獄，按判決羅昌平另需在媒體公開道歉，今日（23日）出版的官媒《法治日報》刊發了其致歉信全文。

據香港01報導，羅昌平在致歉信中表示，他針對電影《長津湖》在新浪微博上發表的錯誤言論，造成廣泛傳播，不僅侵害了抗美援朝長津湖戰役英雄烈士的名譽榮譽，也傷害了英雄烈士家屬的情感，引起廣大網友的憤怒，更為法律所不容。他對自己的行為深感懊悔。

他再次誠懇向英勇犧牲的志願軍烈士致歉，向英雄烈士家屬致歉，向社會公眾致歉。他又指，將嚴格規範自己的言行，承諾今後無論以任何形式發表觀點，絕不使用侮辱性言詞、過激性言論。

據報導，羅昌平曾任《新京報》深度報導部主編、《財經》雜誌副主編，現為天椒法務集團董事長。

據官方通報，2021年10月6日，羅昌平使用微博帳號，發表被指侮辱「冰雕連」英烈的言論。經網民舉報，同年10月8日，三亞市公安局吉陽分局以羅昌平涉嫌侵害英雄烈士名譽、榮譽罪立案偵查並刑事拘留。10月22日，羅昌平因涉嫌侵害英雄烈士名譽、榮譽一案，由海南省三亞市公安局吉陽分局提請檢察機關批准逮捕。

今年5月5日該案公開宣判。三亞市城郊人民法院認為，羅昌平在網上侮辱英烈，否定社會主義核心價值觀和抗美援朝精神，破壞社會公共秩序，損害社會公共利益，情節嚴重，其行為已構成侵害英雄烈士名譽、榮譽罪，應依法懲處，並承擔相應的民事侵權責任。