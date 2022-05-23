北京清華博士生報考基層公職長沙協警 未被錄取引話題

大陸近來失業率高漲，碩博士生爭搶一基層公職的新聞屢屢出現。據每日經濟新聞報導，近日有位清華博士生報考長沙市岳麓區協警崗位。主考單位表示，因為她尚未畢業，不符合資格，因此無法被錄取。

長沙市岳麓區於5月21日中午12點公布的《岳麓區2022年招聘警務協助人員報考審核通過名單公告》顯示，在通過「警務協助人員崗位二」審核的人員表格中，出現了眾多大學和碩士，其中最高學歷為一位1994年出生的張姓女博士(特長備註為「清華大學」)，另有研究生10人，大學生349人。公告顯示，名單中人員已完成警務協助人員報名和資格審查，將按照要求參加體能測試。

不過，23日，岳麓區相關官員表示，該張姓博士是在校生，不符合招聘條件，因此遺憾未被錄取。

此外，北京市朝陽區政府官方網站近日公示了兩批2022年考試錄用公務員擬錄用人員名單。其中一名來自北京大學的博士擬錄用為某街道的城市管理執法崗位也引發民眾熱議。該擬錄用名單上的人員多來自海內外名校，學歷大部分為碩士及以上。

4月8日和12日，北京市朝陽區政府網站分別公示了131名和77名公務員擬錄用人員名單。不少擬錄用人員來自海內外名校，包括北京清華大學、北京大學、中國政法大學、外交學院、北京師範大學、澳門大學、帝國理工學院、荷蘭阿姆斯特丹大學等。

從公示訊息了解到，3名博士中有2名來自北京大學，另一名來自北京師範大學。其中一名北大博士擬錄取崗位為市場監督管理局綜合管理崗位，另一名北大博士的擬錄取崗位為某街道的城市管理執法崗位。

不少大陸網友稱，「前半生念了這麼多書，為什麼不好好利用專業專長？去作協警，豈不浪費教育資源。」「若知道出路是要去考協警，還去念什麼清華博士？」