罰很大 缺1次核酸檢測 要補繳先前24輪檢測費用

大陸的常態性核酸檢測免費但帶有強制性，吉林省一市民漏檢1次，結果被通知要補繳前24輪的核酸檢測費用，否則面臨罰款與拘留10天處分。

北京青年報報導，吉林省四平市李先生錯過5月19日核酸檢測，雖已在5月20日主動補測，但仍被要求補繳前24輪核酸檢測費用，若不補繳則面臨罰款、被拘留等處罰。

其所住的社區防疫人員21日稱，四平市有無故不參加核酸檢測需補繳歷次檢測費用的規定，李先生則是主動退出社區群，其認為「解封了無需測核酸」，是態度問題不屬於正當理由，因此被要求補繳歷次核酸費用。

四平市曾通告，無故未參加核酸檢測人員，要收回歷次核酸檢測費用並由公安部門進行訓誡、對不配合補繳歷次費用或兩次以上未參加核酸檢測的，除補繳歷次費用外，依法行政拘留10天，並處罰款500元，納入失信人員名單，在媒體上進行公開曝光。

李先生說，先前車禍脊椎受傷，一直臥床休息，三、四月四平市疫情嚴重時，檢測人員會上門給自己做核酸。近期自己傷情好轉，近兩輪核酸他都主動下樓做了檢測，至今已做了24輪核酸檢測。

5月16日，四平市微信公眾號發佈核酸檢測通知，通知酸檢測應檢必檢，不落一人。李先生說，四平市解封後他退出社區微信群，沒收到通知，也沒聽到社區喇叭通知，錯過了這次核酸檢測。後來他被通知需要補測且要補繳前24輪核酸檢測費用。

四平市的核酸費用是每輪8元人民幣（約35元台幣），24輪是196元。

社區工作人員強調，社區曾多次在微信群內發佈通知，且19日做核酸當天，社區用大喇叭在每個單元樓都喊話通知了，「連沒有智慧手機、腿腳不便的老人都下來了，但是他沒下來」。

四平市防疫單位統計，已對歷次未參加核酸檢測的390人進行了訓誡，對20人行政拘留並處罰金500元，對470人收回核酸檢測費用。