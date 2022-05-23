陸媒起底：讓劉德華背鍋的廣告公司執行長有台灣背景

劉德華代言的奧迪汽車新廣告「人生小滿」涉抄襲一日翻車下架，陸媒起底原創是位北大高材生，而涉抄襲的廣告商是全球最大的廣告公司M&C Saatchi，其中國區代理是上思廣告，執行長是出生在台灣、曾任台灣奧美廣告的楊正華。

時代周報報導，5月21日，時值二十四節氣中的小滿，豪華汽車品牌奧迪在微博、微信視頻號，以及劉德華個人抖音帳號等管道，發佈了一則廣告短片「人生小滿」。片中，「小滿勝完全」等文案，引起大眾共鳴，不到一天時間，僅在劉德華抖音平台上，該短片就已獲得500萬次點贊；而奧迪官方帳號所發佈的鏈結，也已分獲超1.2萬次、10萬+次轉發，全網刷屏。

還沒火足24小時，這則奧迪汽車廣告便翻車，被指幾乎一字不差抄襲。一夜之間，短片風評由紅轉黑。

業內人士認為，抄襲事件影響最大的還是廣告公司M&C Saatchi的聲譽。「真是這麼赤裸裸的抄襲，需要支付經濟賠償，公司一定會丟掉包括奧迪在內的大客戶，在未來，也很難爭取到新的客戶」。

報導稱，原創者「北大滿哥」是一名教育類博主，畢業於北京大學，長期通過腦科學、心理學與自己北大的成長經歷，進行教育諮詢，目前，在抖音平台上，北大滿哥粉絲超過380萬。

北大滿哥21日晚在其視頻表示，他曾在2021年5月21日小滿節氣前，於抖音發佈時長約兩分鐘的視頻「為什麼一年中最好的節氣是小滿」，而此次奧迪「人生小滿」廣告短片中的文案，與他的視頻的部分文案高度重合。

他說，「我相信德高望重的劉德華先生肯定不會來我的短視頻，一個字一個字扒我的文案，然後去發一個商業廣告。所以最好誰去扒的，誰出來幫我做一個解釋」。

大陸一汽奧迪22日上午已道歉並下架該汽車廣告，劉德華的抖音平台也隨即下架，劉德華本人22日晚間在官方後援會華仔天地發文稱：「對原創我是百分百的尊重，今次事件，對於廣告團隊在創作過程中出現的問題，以及對滿哥造成的困擾，我個人深感遺憾。Audi和廣告公司現正認真處理中」。

時代周報報導稱，根據奧迪公開聲明，侵權視頻由創意代理公司M&C Saatchi提報並執行。M&C Saatchi是英國獨立廣告代理商，並在倫敦交易證券所上市。M&C Saatchi是英國獨立廣告代理商，廣告一直以高格調而見稱。

M&C Saatchi在中國的運營主體是上思廣告（上海）有限公司。天眼查APP顯示，上思廣告成立日期為2002年9月，法定代表人為劉新海，大股東為尚思諮詢（香港）有限公司。主要經營範圍為設計、製作、發佈、代理國內外各類廣告，市場行銷諮詢、企業形象策劃諮詢等。

上思廣告服務過的客戶包括寶駿汽車、味全、康師傅、捨得酒業、京東等知名品牌。

據公開報導，上思廣告由楊正華擔任中國區首席執行官。楊正華有30多年的廣告職業生涯，他最先在台灣奧美公司擔任文案。之後，在JWT、D'Arcy和Dentsu等公司擔任業務總監，業務副總，包括2002年在Publicis廣州擔任業務總監，負責管理中國移動、吉百利、伊利奶粉和生力啤酒等客戶。

作為一家歷史悠久的大型行銷服務公司，M&C Saatchi此次翻車事故令人震驚。「刷屏」作者、品牌公關媒體人「萬能的大叔」表示，對於抄襲事件，M&C Saatchi需要承擔沉重後果。