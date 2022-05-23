青藏鐵路格拉段 將改造電氣化

據西藏日報報導，西藏自治區發展改革委消息，官方計劃今年6月開始對青藏鐵路格拉段進行電氣化改造，總工期3年，項目估算總投資148.4億元（人民幣，下同），其中西藏段72.06億元。該項目的子項目之一青藏鐵路格拉段道岔更換及信號系統改造工程正在開展施工、監理招標工作，計劃6月下旬開工建設。

中通社報導，青藏鐵路格拉段電氣化改造工程覆蓋青藏鐵路格拉段正線長1136.338公里、除拉薩站外的其餘32處車站到發線有效長延長至850公尺，並對安多、那曲、當雄3處車站客運設施改造，以滿足動車組列車停站需求。

據了解，青藏鐵路格拉段電氣化改造工程是大陸西南部戰略規劃的重點項目，目前，該工程的子項目之一青藏鐵路格拉段道岔更換及信號系統改造工程正在開展施工、監理招標工作。全部項目完成後，將提高青藏鐵路運輸能力和服務質量，推進區域路網電氣化成網，降低運輸成本，進一步提高青藏鐵路運營安全性、可靠性、抗風險能力。對促進清潔能源開發、保護青藏高原生態環境、助力實現雙碳目標等，都具有重大而深遠的現實意義。

青藏鐵路格拉段自2006年開通運營來，作為沿線地區唯一的對外鐵路運輸通道，承擔著沿線與其他省區市的長途客貨交流任務。截至2021年底，拉薩站累計完成進出藏客貨運輸3096.8萬人次、7118.5萬噸，其中進藏客貨運量1563.2萬人次、6406萬噸，出藏客貨運量1533.6萬人次、712.5萬噸。