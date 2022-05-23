瀋陽列車 開進德國美因河畔

從瀋陽東站啟程的中歐班列（瀋陽）日前順利抵達德國美因河畔法蘭克福-赫希斯特工業園區，該班列是2022年中歐班列瀋陽-法蘭克福線路首次開行。

新華社報導，據法蘭克福-赫希斯特工業園總經理卡武斯·克德察德介紹，該班列運輸的貨物以汽車配件為主，卸貨後將被分流到以法蘭克福為中心的100公里之內區域。該班列於4月26日從瀋陽出發，5月18日抵達法蘭克福。

克德察德表示，法蘭克福尚未開通常態化運行的中歐班列，這一趟班列是過去12個月從中國大陸到法蘭克福的第三班列車。

克德察德說，該線路開通給當地創造了巨大發展機遇。法蘭克福區位優勢顯著，是德國乃至歐洲重要的金融和交通中心，該線路將有利於增加法蘭克福物流園區的活力，拓展歐洲市場，豐富貿易管道。

展望中歐班列前景，克德察德表示，中歐班列對世界貿易至關重要，可帶動沿線地區經濟發展。鋻於當前俄烏衝突造成地區動盪、往返遠東船隻預定緊張以及海運業務價格高昂，如果可以保障路線安全，中歐班列將是一種替代方案。