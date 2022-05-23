德陽今年又拍到野生大熊貓影像

聯合報／ 大陸特派員王玉燕／台北－德陽報導
此次拍攝到的野生大熊貓影像，顯示德陽園區大熊貓九頂山小種群保護成效開始顯現。圖／本報四川德陽傳真
此次拍攝到的野生大熊貓影像，顯示德陽園區大熊貓九頂山小種群保護成效開始顯現。圖／本報四川德陽傳真

四川德陽市日前再次傳來好消息，大熊貓國家公園德陽分局工作人員在整理紅外相機資料時，又發現了拍攝到的九頂山野生大熊貓活動影像。

在此次拍攝到的視頻（影片）中，大熊貓雙眼晶亮，活潑好動，時而抬頭東張西望，像是在打量自己的家園；時而用身體在一旁的石頭上俯臥磨蹭，又像是在標記自己的領地。據工作人員介紹，這次由高清紅外相機拍攝到的大熊貓年齡3－4歲，毛色鮮亮，精神狀態佳，從體態、毛色等方面判斷，是一隻健康的亞成體大熊貓，而且其棲息地品質良好。

這已是大陸大熊貓國家公園德陽園區4年裡，第5次拍攝到野生大熊貓的活動影像。2019年，紅外相機拍攝到大熊貓的背影；2020年，拍攝到大熊貓的正面；2021年，第一次拍攝到大熊貓「母子同框」，第二次拍攝到大熊貓「肛周腺標記行為」；今年又拍攝到大熊貓「抬頭打望」。

結合幾次拍攝到的大熊貓活動影像，充分證明園區生態系統的原真性和完整性，已經得到了有效保護，德陽園區大熊貓九頂山小種群保護成效開始顯現。

此外，在此次回收的紅外相機資料，還發現川金絲猴、羚牛、林麝、血雉等大陸重點保護野生動物影像，體現出德陽園區動物和諧共生的喜人局面。

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