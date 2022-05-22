上海部分景區試點開放

上海跨區公共交通22日起逐步恢復，城市沙灘等部分旅遊景區也將有限度地試點開放。

據官方新華社，當前上海恢復的公共交通線路，主要是覆蓋度高的地鐵大幹線，輔以相應的地面公交線路配套銜接。上海軌道交通3號線、6號線、10號線、16號線恢復運營後，目前的運營時段均為7時到20時，行車間隔約為20分鐘。優先恢復運營的273條公交線路，主要服務於上海機場、火車站、三甲醫院和各區中心醫院。運營單位等會根據疫情形勢，以及對出行需求的預測，優化線路班次間隔。

目前，乘客乘坐公共交通需規範佩戴好口罩，同時持有綠色健康碼、48小時內核酸陰性證明，且體溫正常。此外，乘客上車需掃「場所碼」。

而浦東新區企業復工復產持續推進，在生產重點企業已超1100家，在廠總人數約13萬8000人。

另據中通社，上海金山區文化和旅遊局今天發佈《金山區關於部分旅遊景區先行試點開放的公告》，金山區部分室外景區將於5月24日起，有限度地先行試點開放。

上海昨天新增52例冠病本土確診病例和570例本土無症狀感染者；新增本土死亡病例三例。