男送小三8套房...每月只給妻5000元人民幣 法院判決獲網盛讚

日前有一項法律判決在大陸引發關注。據「廈門市思明區法院」指出，有一呂姓男子婚內出軌，為小三花費數百萬更贈送八套房子，但每月只給妻子5,000元人民幣。妻子發現呂男婚內外遇後，心灰意冷下，要求婚內分割夫妻共同財產，包括在廈門的4套房及呂先生一張銀行卡內的400多萬存款（人民幣，下同）。

呂男表示不服，要求等離婚後再算清楚。法院指出，本著照顧女方及無過錯方的原則酌情以女方6，男方4的比例分割涉案的4套房產和400多萬元存款。大陸網民稱讚，認為法院判決合理。

綜合大陸媒體報導指出，1990年8月，魏女士與呂先生經朋友介紹認識，迅速陷入愛河。12月就領證結婚了。隔年，兒子出生，一家三口美滿幸福。但後來，呂先生的生意越做越大，為了更好地照顧家庭，2003年，魏女士辭去工作，數十年來安心做一個賢內助，照顧兒子和呂先生，呂先生則每月給魏女士5,000元生活費以供家用。

某一次的飯局中，50多歲的呂先生認識30多歲的嚴小姐，兩人很快就在一起，更生下一個女兒。但該女患有先天疾病，呂先生包攬所有費用。近五年，呂先生陸續向嚴小姐轉帳300多萬元。期間，呂先生還瞞著妻子，以自己的名義購買了廈門4套房產，另外又在其他城市購買了8套房產，並將這8套房產都贈予嚴小姐。

近日，魏女士發現經常不在家的丈夫，原來另外有家庭。每月僅拿5,000元，一心照顧家庭的魏女士憤怒傷心之餘，更將呂男告上法庭。她指出，在夫妻關係存續期間，呂先生隱匿、轉移夫妻共同財產的行為，嚴重侵害自己對於夫妻共同財產享有的權利，希望法院依法分割廈門那4套房及呂先生名下一張銀行卡內的400多萬存款。

呂先生則表示，自己堅決反對婚內分割財產。他認為，家裡財產不止這些，如果要分割財產，就等離婚之後一併算清。

法院審理認為，呂先生在與魏女士婚姻關係存續期間，與婚外女性嚴小姐生育一女，且未經魏女士同意，陸續給嚴小姐轉帳總計高達300多萬，並另花數百萬購買房產贈與嚴小姐，屬於嚴重損害夫妻共同財產利益的行為。

法院指出，雖然呂先生與魏女士還沒有離婚 ，魏女士要求先分割部分夫妻共同財產，符合法律規定，法院予以支持。鑒於魏女士要求分割的房產和銀行存款並不是呂先生隱匿、轉移的財產，所以法院本著照顧女方及無過錯方的原則，酌情按照6:4比例在魏女士與呂先生之間分割涉案的4套房產和400多萬元存款。

對於法院判決，大陸許多網民紛紛叫好。但亦有網民認為應該追回呂先生贈與情人嚴小姐的8套房產和300多萬元。

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文章授權轉載自《香港01》