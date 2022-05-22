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與奧迪合作廣告涉抄襲 劉德華回應了

聯合報／ 記者羅印冲/即時報導
知名藝人劉德華回應廣告事件。圖／摘自華仔天地
知名藝人劉德華回應廣告事件。圖／摘自華仔天地

針對與奧迪合作廣告涉嫌抄襲劉德華回應指出，深感遺憾，對原創百分百尊重。

澎湃新聞報導，5月22日下午，劉德華在官方後援會APP「華仔天地」發文稱，「對原創我是百分百的尊重，今次事件，對於廣告團隊在創作過程中出現的問題，以及對滿哥造成的困擾，我個人深感遺憾。Audi和廣告公司現正認真處理中。」

奧迪汽車與劉德華合作的宣傳短片「今日小滿，人生小滿就好」21日發布，馬上在網路上引起關注，不料被人檢舉是抄襲，22日上午，奧迪相關帳號下架該條影片。

21日晚，擁有360萬粉絲的抖音博主「北大滿哥」發布影片稱，奧迪的廣告涉嫌抄襲他一年前的文案，並條列了種種證據。

包括兩者文案存在「像素級的相像」。比如「有小暑就一定有大暑，有小寒就一定有大寒，但是小滿一定沒有大滿」這類帶有巧思的句子，在奧迪廣告中幾乎被原封不動地引用。

5月22日上午，一汽奧迪透過官方微博回應稱，該影片由創意代理公司（上思廣告公司）M&C Saatchi提報並執行，本著不迴避問題的原則，「我們已責成其盡快就所涉文案侵權情況進行處理，給公眾一個滿意的答復。同時，在事實正式澄清之前，奧迪各官方管道將全面下架該視頻」。

22日午間，上思廣告公司（M&C Saatchi）回應稱，「我司奧迪服務團隊係奧迪小滿篇品牌視頻開發團隊，在視頻內容開發過程中，因我司奧迪服務團隊版權意識淡薄，在未與版權方溝通的情況下，直接使用了抖音博主北大滿哥關於小滿的視頻中文案內容，給劉德華先生、北大滿哥、一汽奧迪品牌帶來了巨大的不便和困擾，我們深表歉意，並誠懇地向原作者道歉，同時承諾盡最大努力彌補對原作者的損失」。

奧迪 廣告 抄襲 劉德華

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