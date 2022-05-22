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大陸新增824病例 上海降、北京緩、天津增

聯合報／ 記者陳言喬／即時報導
天津病例增多，連日來展開全員核酸檢測。（新華社）
天津病例增多，連日來展開全員核酸檢測。（新華社）

大陸衛健委今早（22日）通報，新增本土確診病例157例，與667例無症狀感染者。當中上海病例持續下降，北京膠著，天津有增多趨勢，天津已展開全市新一輪核酸檢測。

衛健委通報，北京新增本土確診52例，上海新增52例，天津36例，四川12例等，河南3例，廣東1例，陝西1例），含45例由無症狀感染者轉為確診病例（上海29例，天津12例，四川3例，北京1例）。新增死亡病例3例，均為本土病例，在上海；無新增疑似病例。

新增667例無症狀感染者部分。上海570例，四川35例，天津20例，河南15例，吉林10例，北京9例等。

新增本土死亡3例，均在上海，3人平均年齡81.3歲，最小年齡71歲，最大年齡88歲。上海累計死亡584例。上海目前在院治療2917例（其中重型140例，危重型39例）。

上海與北京均嚴控疫情，部分行政區才剛解封又再度封控。北京宣布自5月22日至5月28日，提出四點工作指引。

一是全面落實重點區域居家辦公要求。在朝陽區、豐台區、房山區、順義區基礎上，海澱區實行居家辦公，其他區進一步降低到崗率，減少人員流動。　　

二是堅持非必要不聚集。朝陽區、海澱區、豐台區、房山區、順義區除保障基本生活需求的超市、菜店、餐飲機構（只提供外賣服務）、醫療機構、藥店等正常營業外，區域內所有室內文化娛樂和體育健身場所、線下培訓機構以及購物商場（超市、餐飲機構、食品店除外）暫停營業。

三是降低人員流動性。朝陽區、海澱區、豐台區、房山區、順義區繼續執行現行公交地鐵運營調整措施，其他區新增的封控區、管控區內的公交線路甩站或停運，地鐵站點封站，出租車限制區域運營。全市等級景區景點暫停開放，各類公園按照30%限流開放。

四是加強社區（村）和公共場所防疫管理。嚴格落實人員、車輛出入管理和測溫掃碼、查驗48小時內核酸檢測陰性證明等措施。

上海 北京

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