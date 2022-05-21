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48歲蘇有朋崩壞疑整容失敗 震撼網友：不可能認得出是他

香港01／ 文．小生
蘇有朋最新近照大崩壞。擷自小紅書
蘇有朋最新近照大崩壞。擷自小紅書

現年48歲的蘇有朋當年以小虎隊出道，小虎隊解散後單飛，與吳奇隆、林志穎、金城武並稱為四小天王，曾經紅極一時。他參演過經典劇集《還珠格格》、《情深深雨濛濛》等著名作品，至今依然令人印象難忘。向來擁有baby face且樣貌身形都維持得好好的他，月前為2022北京冬奧會獻唱，卻被發現臉部腫大，幾乎肥到無頸，嚇壞不少網友。蘇有朋因出演《還珠格格》的「五阿哥」一角而深入民心。

蘇有朋最新近照大崩壞。擷自小紅書
蘇有朋最新近照大崩壞。擷自小紅書

昨日又有網民於社交平台曬出蘇有朋的近照，並留言表示：「哇！哥蘇有朋怎麼成了這樣？！到底是整容失敗了還是真的胖了啊，我的天，我不能接受！」照片中的他明顯又再走樣了，甚至可以說是徹底崩壞，已經不再是昔日的帥氣模樣，臉頰進一步腫脹且變成了油膩大叔，面目全非得根本已很難認得出來。

這個帖文瞬即惹來網友熱議，有近3000個回應，一票網友都對蘇有朋的近照大感震驚，紛紛留言表示：「實在太震撼了！」、「不可能認得出是他」。有網友就質疑可能是P圖，但帖主強調是由真實視頻截圖的。這兩張近照也與蘇有朋本月在微博上所發的靚相完全判若兩人。

延伸閱讀：

蘇有朋：不願再與趙薇合作！遭陸網民翻出曾揚言「割席」原因曝光

【春晚2020】一覽各台春晚卡司陣容　《情深》劇組合體勾回憶

文章授權轉載自香港01》

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