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上海日增染疫逾800例 公共交通今起部分恢復

聯合報／ 記者林則宏／即時報導
上海22日起恢復跨區公共交通，圖為20日晚間試跑中的71路公車停靠在外灘站。中新社
上海22日起恢復跨區公共交通，圖為20日晚間試跑中的71路公車停靠在外灘站。中新社

上海市衛健委今早通報，5月20日，新增本土新冠肺炎確診病例84例、無症狀感染者784例，其中49例確診病例為先前無症狀感染者轉確診，35例確診病例和784例無症狀感染者在隔離管控中發現。當日新增染疫人數較前日略增，但社會面再度零新增。

20日，上海新增本土死亡1例，患者89歲，合併有心律失常、高血壓、阿茲海默症等基礎疾病，入院後因突發急性心肌梗塞，經搶救無效死亡。

自2月26日以來，上海累計死亡581例，累計本土確診5萬7,610例，目前在院治療3,211例，其中重型212例，危重型58例。

22日起，上海部分公共交通將恢復運行。地鐵部分，僅3號線、6號線、10號線、16號線恢復運營，運營時段均為7時至20時，其餘線路仍暫停運營。

其中，3號線貫穿中心城區，連接上海火車站和上海南站，並可在虹橋路站換乘10號線；10號線連接虹橋樞紐，貫穿中心城區，在浦東港城路站可換乘6號線；6號線和16號線是服務浦東新區的主要線路。

公車部分，22日起恢復273條線路運營，主要通行於全市機場、火車站、三甲醫院和各區中心醫院。

新冠肺炎

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