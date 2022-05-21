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幸運男連中2次頭獎獲1,8億台幣！2彩票同號碼僅差4秒 爆獨特投注法

香港01／ 文．卡洛兒
甘肅蘭州市1間彩券行早前開出2張頭獎彩券，分別中了3299萬及1000萬元（約1,176萬元及3,880萬元），2張彩券的出票時間僅隔了4秒鐘。圖為網路圖片
甘肅蘭州市1間彩券行早前開出2張頭獎彩券，分別中了3299萬及1000萬元（約1,176萬元及3,880萬元），2張彩券的出票時間僅隔了4秒鐘。圖為網路圖片

有人可能花光一生所有運氣，才能得一次中大獎的機會，但亦有人一日內連續做2次頭獎幸運兒！大陸1間彩券行早前開出2張頭獎彩券，發現竟是同一人購買，而且2張彩票的號碼亦一模一樣，出票時間僅相隔4秒鐘。

幸運兒分享自己中獎心得，指多年來都保持同1個買彩券習慣，就是隨機選5注並購買2張，其中1張是「追加投注」，最終今次僅花了25元人民幣（約107元台幣）就獲得4299萬元（約1,8億台幣）獎金。甘肅蘭州市1間彩券行早前開出2張頭獎彩券，分別中了3299萬及1000萬元（約1,176萬元及3,880萬元），2張彩券的出票時間僅隔了4秒鐘。

內地傳媒報道，甘肅蘭州市1間彩券行早前開出2張頭獎彩券，分別中了3299萬及1000萬元（約1,4億台幣及4,300萬台幣），2張彩券的出票時間僅隔了4秒鐘，令人更覺不可思議的是，原來2張都是同1人購買，而彩券上5注的號碼更是一模一樣，不同的是1張採用「追加投注」，另1張則是「基本投注」。

根據大陸大樂透玩法，追加投注若中獎，總獎金除了原有金額，會再加上80%獎金，因此中獎者憑着追加投注票，不僅獲得基本注獎金1000萬元，追加投注獎金800萬元（約3440萬台幣），還獲得基本注派獎獎金833萬元（約3581萬台幣）及追加投注派獎獎金666萬元（2863萬台幣），單票累計所獲獎金已達3299萬元，連同另1張彩券所獲的基本注獎金1000萬元，總獎金便高達4299萬元（約1,8億台幣）。

連中頭獎的得主詹先生（化名）接受媒體訪問時表示，這種購買彩票的方式，是他維持了多年的習慣，即先隨機選5注並購買2張， 當中1張追加投注，另1張不追加，總投注金額僅25元，每次都堅持理性購買，這次中正頭獎產生的倍乘效應，令他總共可獲得4299萬元獎金（約1,8億台幣）。

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文章授權轉載自《香港01》

彩券行 頭獎 大樂透

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