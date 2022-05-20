快訊

郭台銘首款「國產家用PCR機」 食藥署證實通過EUA

張善政參選桃園里長炸鍋想退黨 民代：把基層當空氣

法網／曾俊欣首闖法網會內賽 我國男單史上第4人

大陸常州女舉報醫生用藥物控制迫使不正當關係 醫院：部分屬實已處分

香港01／ 陳進安
黃某資料背景。圖截自常州市第一人民醫院
黃某資料背景。圖截自常州市第一人民醫院

江蘇常州市第一人民醫院一名黃姓醫生捲入性醜聞，一名女子通過影片實名舉報，稱黃某利用藥物控制手段，迫使兩人保持不正當關係，並透露自己收受醫藥代表賄賂的情況。醫院回覆表示，女子反映的問題，經核查部分屬實，已處分當事人。

女子在社交平台發布影片，實名舉報神經內科醫生黃某。據指，女子2019年下半年曾因患抑鬱症去醫院就醫，偶然之下與黃某相識，然而黃某利用女方患有精神類疾病，通過誘騙和藥物控制等手段，迫使女方與他長期保持不正當關係，同時還多次在其面前炫耀收受醫藥代表賄賂和病人紅包的情況。女子強調，黃某巨額財產來路不明，醫德敗壞，私生活混亂，承諾舉報內容皆屬實。

據醫院官網顯示，黃某是神經內科的副主任醫師、碩士研究生導師，從事臨床神經病學工作逾20年，從事腦血管病介入治療多年，擅長帕金遜病等神經系統變性疾病、運動障礙疾病診治及運動障礙疾病肉毒毒素治療。而在官網的門診出診表上，可見黃某正常接診。

周四（19日）下午，常州市衛健委工作人員表示，女子最早是在網站「化龍巷」發帖進行舉報，醫院隨即進行了官方回覆。在「化龍巷」社區一個標題為「（已回覆）實名舉報」的帖子內，內容稱「您所反映的問題，經核查部分屬實，已於2021年9月6日依據規定給予相關人員黨紀處分，處理結果也於當時反饋給您。如有其它情況，可以向醫院或有關部門反映」，落款為常州市第一人民醫院。

網站工作人員表示，凡是標註已回覆的網帖，都是網站聯繫相關方後，對方進行的回應，不會有假。

延伸閱讀：

重慶醫生遭妻實名舉報家暴及權色交易等　還下重手致二胎流產

女網紅挑戰央企　堅持實名舉報已婚高層騙色虐打　一度被迫得自殺

文章授權轉載自《香港01》

醫師

延伸閱讀

那瑪夏前區長吳牧群「冰箱收賄款」 犯案手法曝光

「不能讓她在外漂著」妻逝上海 夫徒步7小時帶骨灰回家

熱狗百萬公仔收藏曝光 賄賂女兒獻聲

多名教授被舉報玩弄女學生 天津南開大學：正在調查

相關新聞

大陸常州女舉報醫生用藥物控制迫使不正當關係 醫院：部分屬實已處分

江蘇常州市第一人民醫院一名黃姓醫生捲入性醜聞，一名女子通過影片實名舉報，稱黃某利用藥物控制手段，迫使兩人保持不正當關係，並透露自己收受醫藥代表賄賂的情況。醫院回覆表示，女子反映的問題，經核查部分屬實，已處分當事人。

1天沒1個客人「代貸養貸」 老闆深夜坐地上哭 網安慰活著就是勝利

有三個孩子的老雷是杭州一家快捷酒店老闆，受疫情影響，酒店生意不好。5月13日凌晨，天下著雨，他從酒店跑出去，跟兒子發信息...

港社交鬆綁 趕520結婚逾400對 4年新高

香港疫情見緩，進一步放寬社交距離措施，酒吧、卡拉OK等場所重開，食肆酒樓也可營業至午夜，引來香港年輕人急急在「520」這...

13人冒險進蒼山尋二戰飛機殘骸 就差1、2公里

為尋找二戰期間墜毀的飛機與駕駛員遺骸，中國有13人未經許可進入雲南蒼山，團隊因通訊失聯而驚動消防單位救援。離開蒼山後，...

男網戀「腳踏兩船」豪擲13萬台幣送禮　警揭2女友真面目：同一男假扮

大陸1名男子利用通訊軟體結識楊姓正妹，兩人極速陷入網戀，對方還介紹閨蜜給他，他腳踏兩船不惜花逾3萬人民幣（約12.9萬元新台幣）送禮給兩女友，後來警方查出兩女友都是一男盜照片假扮的。

涉反送中運動 Telegram香港管理員囚6年半

一名港人管理的一個Telegram頻道在「反送中」運動期間發放了大量煽惑他人暴動等言論，昨天被法庭重判入獄6年半。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。