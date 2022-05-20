男網戀「腳踏兩船」豪擲13萬台幣送禮　警揭2女友真面目：同一男假扮

愛情來得太快真的像龍捲風，充滿破壞力。大陸1名男子遲遲交不到女友，去年利用通訊軟體結識楊姓正妹，對方大獻殷勤，更發露骨照給他，兩人極速陷入網戀。男子其後發現，女友閨密似乎對自己也有意思，決定一腳踏兩船，兩女私下會稱呼他「老公」，被迷得神魂顛倒的他不惜花逾3萬人民幣（約12.9萬元新台幣）送禮予2女友，即使「女友們」自編自導一場「揭發男友偷偷搭上閨密」的仙人跳騙局騙錢，他仍堅信不疑。直至男子要向家人索錢，姐姐迫問下懷疑他被詐騙才報警。警方調查後揭開崩潰真相，原來2女友真身實為同一男子，只是盜用網上遊戲直播主照片扮女生騙財。「情聖」去到派出所見「女友」時，一度無法接受真相，還問警方是否有誤會。

28歲的小武（化名）過去在物流園內工作，性格內斂一直找不到女朋友，去年底他偶然用通訊軟件結識了1名叫「楊月」的女生，對方甫相識便大獻殷勤，還會定時傳露骨照挑逗他，兩人旋即墮入愛河成為網路戀人。楊月常說要買化妝品等東西向他要錢，金額最多一次，是她說被媽媽看到兩人露骨的聊天訊息，媽媽非常生氣，小武特意發了1500元人民幣（約6483元新台幣）紅包安慰「女友」。正當小武沈醉於「脫單」喜悅，楊月又將閨密「楊語瀟」介紹給他，後來小武發現楊語瀟疑對自己有意思，不但主動噓寒問暖，更不介意聊曖昧話題，他「久旱逢甘霖」就想學壞，嘗試一腳踏兩船的滋味。

兩名「女友」對小武相當着迷，私下稱呼他做「老公」，以各種理由撒嬌或求助，要求小武送禮物、發紅包或借錢應急。小武被迷得神魂顛倒，不負女友們所托，總共花了逾3萬元取悅兩女。有次楊月發現閨密楊語瀟和小武有染，聲稱氣得將楊語瀟打傷，還怒提分手。小武此刻仍未起疑，決定專一只愛楊語瀟，更豪發1500元紅包（約6483元新台幣）讓她療傷。後來小武花光薪水，還向家人要錢，家人起疑下迫問，小武才道出網戀的事，他的姐姐發現弟弟拍拖這麼久，卻連女友的臉都未見過，斷定他被詐騙，拉小武去報案。

當地警方經調查，很快便追查到「楊月」帳號的經營者，揭發楊月及楊語瀟其實由同一名張姓男子扮演，事件全為網戀騙局。張男向警員承認，利用小武渴望愛情和獵奇心理，以微信、QQ等通訊軟件，在網上盜用遊戲直播主的照片作頭像，引誘對方入局，再切換兩女友的身分以各種理由騙財。張男表示，過往也曾遇網上情緣騙案，因而想到以同一手法騙取他人金錢。

小武在派出所見到朝思暮想的「女友」，一度難以置信，提起「她說過自己有妹妹」，覺得可能有誤會。疑犯父親亦被帶到派出所調查，他還強調兒子很老實。警方再表示小武不是首個被騙的男子，2020年5月，疑犯用同樣方式騙一個網名叫「幸福男孩」的男子網戀，但當時只騙到約2200元（約9532元新台幣），因為「幸福男孩」一直要求見面，他怕瞞不住刪了對方好友。

目前張男以涉嫌詐騙罪名被捕，他的家人正籌錢賠給小武，希望當局寬大處理。事件曝光後引起網民討論，不少人留言諷刺小武，甚至狠斥他被騙是活該，「被兩美女同時叫老公的時候，內心竊喜：『我就是這麼有魅力。』我只想說句，活該被騙」、「我是真不理解，連面都沒見過，就能給對方花這麼多錢」、「所以說男人才是最了解男人的，這才是真愛」、「跟女生在網戀，然後女生又把閨密介紹給你，到這還不覺得可疑嘛？誰女朋友網戀會把閨密介紹給男朋友認識」。

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文章授權轉載自《香港01》