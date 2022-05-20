快訊

拿不到隔離通知書怎請假？ 勞動部：30天內補提就可以

中重症+237例、49病歿 30多歲患者死亡、3人都沒打疫苗

陳時中允諾 偏鄉、原鄉、離島納入快篩陽性視同確診

聽新聞
test
0:00 / 0:00

男網戀「腳踏兩船」豪擲13萬台幣送禮　警揭2女友真面目：同一男假扮

香港01／ 撰文：安祖娜
警方揭發楊月及閏蜜其實由同一名張姓男子扮演，事件全為網戀騙局。張男向警員表示，過往也曾遇網上情緣騙案，因而想到以同一手法騙取他人金錢。（微博影片截圖）
警方揭發楊月及閏蜜其實由同一名張姓男子扮演，事件全為網戀騙局。張男向警員表示，過往也曾遇網上情緣騙案，因而想到以同一手法騙取他人金錢。（微博影片截圖）

愛情來得太快真的像龍捲風，充滿破壞力。大陸1名男子遲遲交不到女友，去年利用通訊軟體結識楊姓正妹，對方大獻殷勤，更發露骨照給他，兩人極速陷入網戀。男子其後發現，女友閨密似乎對自己也有意思，決定一腳踏兩船，兩女私下會稱呼他「老公」，被迷得神魂顛倒的他不惜花逾3萬人民幣（約12.9萬元新台幣）送禮予2女友，即使「女友們」自編自導一場「揭發男友偷偷搭上閨密」的仙人跳騙局騙錢，他仍堅信不疑。直至男子要向家人索錢，姐姐迫問下懷疑他被詐騙才報警。警方調查後揭開崩潰真相，原來2女友真身實為同一男子，只是盜用網上遊戲直播主照片扮女生騙財。「情聖」去到派出所見「女友」時，一度無法接受真相，還問警方是否有誤會。

28歲的小武（化名）過去在物流園內工作，性格內斂一直找不到女朋友，去年底他偶然用通訊軟件結識了1名叫「楊月」的女生，對方甫相識便大獻殷勤，還會定時傳露骨照挑逗他，兩人旋即墮入愛河成為網路戀人。楊月常說要買化妝品等東西向他要錢，金額最多一次，是她說被媽媽看到兩人露骨的聊天訊息，媽媽非常生氣，小武特意發了1500元人民幣（約6483元新台幣）紅包安慰「女友」。正當小武沈醉於「脫單」喜悅，楊月又將閨密「楊語瀟」介紹給他，後來小武發現楊語瀟疑對自己有意思，不但主動噓寒問暖，更不介意聊曖昧話題，他「久旱逢甘霖」就想學壞，嘗試一腳踏兩船的滋味。

兩名「女友」對小武相當着迷，私下稱呼他做「老公」，以各種理由撒嬌或求助，要求小武送禮物、發紅包或借錢應急。小武被迷得神魂顛倒，不負女友們所托，總共花了逾3萬元取悅兩女。有次楊月發現閨密楊語瀟和小武有染，聲稱氣得將楊語瀟打傷，還怒提分手。小武此刻仍未起疑，決定專一只愛楊語瀟，更豪發1500元紅包（約6483元新台幣）讓她療傷。後來小武花光薪水，還向家人要錢，家人起疑下迫問，小武才道出網戀的事，他的姐姐發現弟弟拍拖這麼久，卻連女友的臉都未見過，斷定他被詐騙，拉小武去報案。

當地警方經調查，很快便追查到「楊月」帳號的經營者，揭發楊月及楊語瀟其實由同一名張姓男子扮演，事件全為網戀騙局。張男向警員承認，利用小武渴望愛情和獵奇心理，以微信、QQ等通訊軟件，在網上盜用遊戲直播主的照片作頭像，引誘對方入局，再切換兩女友的身分以各種理由騙財。張男表示，過往也曾遇網上情緣騙案，因而想到以同一手法騙取他人金錢。

小武在派出所見到朝思暮想的「女友」，一度難以置信，提起「她說過自己有妹妹」，覺得可能有誤會。疑犯父親亦被帶到派出所調查，他還強調兒子很老實。警方再表示小武不是首個被騙的男子，2020年5月，疑犯用同樣方式騙一個網名叫「幸福男孩」的男子網戀，但當時只騙到約2200元（約9532元新台幣），因為「幸福男孩」一直要求見面，他怕瞞不住刪了對方好友。

目前張男以涉嫌詐騙罪名被捕，他的家人正籌錢賠給小武，希望當局寬大處理。事件曝光後引起網民討論，不少人留言諷刺小武，甚至狠斥他被騙是活該，「被兩美女同時叫老公的時候，內心竊喜：『我就是這麼有魅力。』我只想說句，活該被騙」、「我是真不理解，連面都沒見過，就能給對方花這麼多錢」、「所以說男人才是最了解男人的，這才是真愛」、「跟女生在網戀，然後女生又把閨密介紹給你，到這還不覺得可疑嘛？誰女朋友網戀會把閨密介紹給男朋友認識」。

延伸閱讀：

新騙案！交友app少女稱違限聚令無錢交罰款　港男被騙$5000遭恥笑

欠債爛賭男自編劇本1人分飾5角　扮女玩網戀呃富朋友116萬人仔

文章授權轉載自《香港01》

相關新聞

男網戀「腳踏兩船」豪擲13萬台幣送禮　警揭2女友真面目：同一男假扮

大陸1名男子利用通訊軟體結識楊姓正妹，兩人極速陷入網戀，對方還介紹閨蜜給他，他腳踏兩船不惜花逾3萬人民幣（約12.9萬元新台幣）送禮給兩女友，後來警方查出兩女友都是一男盜照片假扮的。

涉反送中運動 Telegram香港管理員囚6年半

一名港人管理的一個Telegram頻道在「反送中」運動期間發放了大量煽惑他人暴動等言論，昨天被法庭重判入獄6年半。

驚嚇影片瘋傳！3歲女童家門口被野猴撲倒拖走 好心人出手救命

網上瘋傳的影片顯示，重慶1名3歲女童在家門口玩耍時，1隻野猴突然從後將女童撲倒在地，然後粗暴地把女童拖地拉走，女童完全無力反抗，露出極度驚恐的表情。幸好危急關頭有英勇村民立即飛奔迎救。

巴國神鳥起飛 四川達州機場通航

歷經4年建設的四川達州金埡機場19日迎來首航航班，標誌著該機場正式通航投運。從遠處眺望，達州金埡機場航站樓猶如一隻雄鷹振...

大陸中科院推太空計劃 尋找距離32光年以外宜居行星

中國科學家提出一項通過太空望遠鏡開展的巡天計劃，尋找距離地球約32光年的太陽系外宜居類地行星。若計劃成事，將成為國際上首次專門在近鄰類太陽型恆星周圍尋找宜居類地行星的空間探測任務。

成都推出全國首輛火鍋巴士 邊吃四川火鍋邊賞夜景

大陸全國首輛火鍋主題巴士將於近日在成都正式上線，食客可以於巴士上邊吃火鍋邊賞夜景。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。