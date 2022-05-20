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驚嚇影片瘋傳！3歲女童家門口被野猴撲倒拖走 好心人出手救命

香港01／ 撰文：布萊恩
猴子看準時機跳起把女童撲倒在地，再抓住女童後領一路拖走。（影片截圖）
猴子看準時機跳起把女童撲倒在地，再抓住女童後領一路拖走。（影片截圖）

大陸發生野猴子當街拖走女童的恐怖事件！網上瘋傳的影片顯示，重慶1名3歲女童在家門口玩耍時，1隻野猴突然從後將女童撲倒在地，然後粗暴地把女童拖地拉走，女童完全無力反抗，露出極度驚恐的表情。幸好危急關頭有英勇村民立即飛奔迎救，在驚險的最後一刻把女童從猴子手中搶回，否則恐釀成致命事故。

一名3歲女童正在家門口玩滑板車，突然有一隻猴子慢慢靠近。（影片截圖）
一名3歲女童正在家門口玩滑板車，突然有一隻猴子慢慢靠近。（影片截圖）
猴子看準時機跳起把女童撲倒在地。（影片截圖）、
猴子看準時機跳起把女童撲倒在地。（影片截圖）、

綜合大陸媒體報道，事發4月19日下午4時許。從網上流傳的片段見到，1名3歲女童正在家門口玩滑板車，突然有1隻猴子慢慢從後靠近，女童沒有意識到背後「殺機」接近，猴子看準時機跳起將女童撲倒在地，再粗暴地抓住女童後領拖地拉走。女童完全無力反抗，露出極度恐懼的神色。幸好在危急關頭，有1名英勇村民聞聲跑出，衝上前把女童從猴子手中搶回，女童性命才得保，其母親事後表示，「我得感謝這位好心人，不然後果不堪設想」。

據報道，事後女孩左耳被野猴輕微抓傷，身體無大礙，而針對今次野猴傷人事件，當地展開緊急處置，避免再次出現同類事件。影片引來網友關注，直指「好可怕，直接拖走了」、「猴子…該不會吃人吧…」、「猴子怎麼這麼壞啊…太嚇人了」、「女孩會留下陰影吧…太可怕了」。也有網友讚揚村民的及時救援，「幸虧附近村民及時發現，否則後果不堪設想！」、「謝謝好心大哥的出手，給大哥點讚」。

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文章授權轉載自《香港01》

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