巴國神鳥起飛 四川達州機場通航

歷經4年建設的四川達州金埡機場19日迎來首航航班，標誌著該機場正式通航投運。從遠處眺望，達州金埡機場航站樓猶如一隻雄鷹振翅高飛，其外形設計借鑒了傳說中的「巴國神鳥」。

中新社報導，總投資約26.62億元人民幣的達州金埡機場位於該市高新區金埡鎮，距主城區直線距離19公里。該機場跑道長2600公尺、寬45公尺，設置站坪機位16個，航站樓使用面積達3.16萬平方公尺。

在成渝地區雙城經濟圈建設背景下，達州金埡機場建成投運，為成渝地區雙城經濟圈北翼振興戰略支點架起空中橋梁。「達州金埡機場是『十四五』期間成渝地區雙城經濟圈建成通航的首個支線機場，對建設成渝世界級機場群、構建成渝地區雙城經濟圈國際性綜合交通樞紐集群具有重要意義。」達州市發改委相關負責人說。

達州金埡機場預計2024年直達航線達30條以上、年旅客吞吐量突破100萬人次，2030年年旅客吞吐量235萬人次、年貨郵吞吐量2.1萬噸。未來，該機場將與成達萬、西渝高鐵以及達州高速路網一起，形成川東北地區現代綜合交通樞紐。

「達州地處四川東北部，地理位置相對偏僻。新機場開航投運，有利於達州深度融入成渝地區雙城經濟圈建設、深度融入全國統一大市場。」西南財經大學馬克思主義經濟學研究院院長丁任重分析稱，達州金埡機場建設啟用體現達州綜合性交通樞紐城市和川渝陝結合部區域中心城市定位。