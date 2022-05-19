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陸出生率崩跌！醫院產科紛倒閉 助產師：產婦少得可憐

中央社／ 台北19日電
示意圖。圖為5月11日，廣西南寧市紅十字會醫院內，助產士為新生兒進行體格檢查。 中新社
示意圖。圖為5月11日，廣西南寧市紅十字會醫院內，助產士為新生兒進行體格檢查。 中新社

中國邁入「少子化」時代，人口出生率崩跌，許多醫院產科遭遇「生存危機」，一些高端私立婦產醫院陸續傳出倒閉或被兼併。

香港星島日報今天的報導引述北京一家私立醫院高姓助產師說，「現在產婦數量少得可憐，我們醫院每天只有一兩個寶寶出生」。近兩年，她任職的醫院分娩率陡降8成，有時甚至一連兩天「零分娩」，她憂心產科隨時會關門。

中國大陸出生人口在2016年達到1786萬的頂峰後，連跌5年，去年僅出生1062萬個嬰兒，是中共建政後新生兒最少的一年。

生育率崩跌，首先有感的就是各地醫院產科門診。據報導，去年以來，河北石家莊市聖祿嘉婦產醫院、江蘇宿遷市婦產醫院等一些私立婦產醫院紛紛關門或被兼併。

公立醫院產科同樣面臨「少子」困境，曾經「業績輝煌」的北京第一中西醫結合醫院東壩院區產科如今傳出隨時恐被撤銷。該院產科2014年至2016年期間的年分娩量達1800左右，去年跳水到不足150，縮水9成；北京朝陽婦幼保健院在2016年迎來5800分娩量的高峰後，初生嬰兒也逐年下滑，去年降至2000。

據報導，前所未有的「寒冬」下，公立醫院產科大力拚服務。寧波市婦女兒童醫院、珠海市人民醫院、衡陽市中心醫院等爭相打造「產科五星級VIP病房」，或進軍產後康復市場。

報導指出，「少子危機」的背後是中國大陸家庭扶養孩子的高昂經濟成本，以及育兒和教育方面的眾多困境。中國近年雖從中央到地方陸續祭出延長產假、增設育兒假、發放生育補貼及減免個稅等系列「催生」舉措，但不少人仍認為「生不起」。

此外，嚴苛的COVID-19防疫措施，也影響生娃。

近期因疫情驟起，北京倡導居家辦公，暫停中小學生返校，任職國企的劉女士形容，自己「一邊在家辦公，一邊陪孩子各種網課打卡，輔導作業…我還要備全家人的一日三餐，天天都雞飛狗走」。

她感慨，「不知何時能結束的疫情，愈來愈嚴峻的行業形勢，家裏不懂事的『熊孩子』…每天都感覺壓力山大，我都需要看心理醫生了，怎麼可能想再生一個？」

北京 疫情

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