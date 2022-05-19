快訊

竹科火災源頭是它！亞東氣體竄火苗冒黑煙消防馳援 現場照曝光

竹科疑爆炸竄大火冒黑煙！園區出現大規模跳電 傷亡待釐清

吃清冠一號拉肚子怎麼辦？中醫權威提示3階段保健法

上海大爺怒罵解封造假 網友稱是「新聞上」的解封

聯合報／ 記者陳言喬／即時報導
上海閔行龍柏三村大媽們敲鑼打鼓慶祝解封，結果被住戶（灰衣者）吐槽是假解封。（搜狐）
上海閔行龍柏三村大媽們敲鑼打鼓慶祝解封，結果被住戶（灰衣者）吐槽是假解封。（搜狐）

上海多地宣布解封，但有網友稱，有些是新聞上的解封，實際上很多地方仍是嚴控居民外出。網路還傳出閔行區龍柏三村的大媽們18日敲鑼打鼓慶祝解封，遭住戶大爺怒斥：你們造假。

上海日前宣布全市社會面清零，各地陸續解封，多數上海人都收到親友祝賀解封的問候信息，但解封後的外出是有限的，住戶外出必須持證出入，且限人數與限時間，還有網友稱他們是「被解封」，實際情況並不是。

網路就傳出一段龍柏三村大爺怒罵造假社區解封的影片，影片顯示當地的大媽們敲鑼打鼓走在街道慶祝解封，但一名大爺衝上前稱「你們造假」，現場十分尷尬，這名大爺後來被工作人員推開。

根據上海官方的規定，防範區實施「有限人員、有限區域、有限活動」的管控要求，解封後的居民可以拿著「出入證」，出行的規定定大同小異，例如長寧區周家橋街道天山華庭社區的「出入證」是「一戶一證、一證一人，每戶居民5天內可外出2次在周家橋街道轄區內活動，每次時間不超過3小時」。

居民在出門時，需向門衛保安出示「出入證」，由保安在日期上打勾標注，並在登記表上填寫日期、住址、電話以及出門時間。

而在返回後，居民除了出示「出入證」、登記抵達時間、配合測溫外，還需要掃碼門口處的「場所碼」，讓保安核驗「健康碼」、48小時核酸陰性報告等資訊。

上海 封城

延伸閱讀

上海爆「離滬潮」 黃牛票加價一萬元

大陸新增本土病例降至千例 北京豐台區升級管控

上海離滬通行證僅6小時內有效 對零星感染「快準管」

「遠離上海」正在上演 虹橋火車站旅客排到站外高架橋

相關新聞

上海大爺怒罵解封造假 網友稱是「新聞上」的解封

上海多地宣布解封，但有網友稱，有些是新聞上的解封，實際上很多地方仍是嚴控居民外出。網路還傳出閔行區龍柏三村的大媽們18日...

借道緬甸 重慶－印度陸海聯運通車

滿載著摩托車配件產品的重慶跨境公路班車，17日從重慶市巴南區南彭公路保稅物流中心（B型）出發，將通過跨境公路運輸至緬甸仰...

今年1至4月 大陸鐵路增581公里

根據中國國家鐵路集團有限公司消息，今年鐵路建設科學有序推進，積極服務國民經濟平穩運行。1至4月，大陸鐵路累計完成固定資產...

廣州打造珠江世界級消費服務帶

根據廣州市規劃和自然資源局、廣州市商務局消息，該市將推動75公里珠江兩岸全線貫通，打造珠江世界級消費服務業發展帶；至20...

居家辦公時代 陸企監視器侵入私領域 員工不敢上廁所

疫情下，催生一系列辦公方式的變革，如視訊會議。但居家辦公如何更有效率，部分公司開發出監控系統，讓許多員工們一些新的煩惱也浮上水面。隨著居家辦公成為新日常，公司利用軟體遠程監控員工的事件，引發網上議論。當工作從辦公室搬到家中，「監工」的監視器也隨之伸向人們私密生活空間。企業管理的邊界，已引發侵犯隱私權的爭議。

83.2公尺！科學家在西藏發現「中國最高樹木」

大陸的中國科學院宣布，大陸科學家在西藏察隅縣發現了成片高大的雲南黃果冷杉原始森林，其中最高的一株高度達83.2公尺，刷新...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。