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廣州打造珠江世界級消費服務帶

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導
廣州規劃建設珠江世界級消費服務業發展帶。圖為遊客在廣州長隆旅遊度假區遊玩。（新華社）
廣州規劃建設珠江世界級消費服務業發展帶。圖為遊客在廣州長隆旅遊度假區遊玩。（新華社）

根據廣州市規劃和自然資源局、廣州市商務局消息，該市將推動75公里珠江兩岸全線貫通，打造珠江世界級消費服務業發展帶；至2035年建成世界一流水平的國際消費中心城市。

中新社報導，廣州作為千年商都，樞紐功能強大，產業體系完備，消費市場成熟，流通體系高效，商業貿易活躍，營商環境一流，具有商務高質量發展的多方面優勢和條件。2021年該市社會消費品零售總額突破一兆元（人民幣，下同）。

當日公布的《廣州市商務發展十四五規劃》，從消費引領、貿易輻射、開放合作三個維度，提出該市商務發展具體目標：力爭至2025年，該市社會消費品零售總額年均增速實現5.3%以上，限額以上企業實物商品網上零售額突破2850億元；貨物進出口總額突破1.1兆元；實際引用外資累計超過2500億元；重點展館展會展覽面積逾1200萬平方公尺。

據介紹，廣州將做強天河路—珠江新城、長隆—萬博、金融城—黃埔灣、白鵝潭、廣州塔—琶洲等5個世界級地標商圈。

建設廣府活力區（北京路—海珠廣場）、大西關（上下九—永慶坊）2個嶺南特色商圈；廣州北站—白雲機場、廣州南站、南沙灣（廣州南沙國際遊輪母港）、廣州東部交通樞紐等4個樞紐型國際商圈。

按照規劃，廣州將推動75公里珠江兩岸全線貫通，重點培育25個產業價值園區，打造珠江世界級消費服務業發展帶。並依託北京路、天河路、珠江琶醍等重點商圈，創建30個高品質夜間消費地標；以珠江為軸線，結合30分鐘生活圈布局若干個獨具特色的夜間活動區。

值得一提的是，該《規劃》還提出，廣州將對標國際高標準投資貿易規則，實行更大程度的壓力測試，在貿易、金融、物流以及數據跨境流動等重點領域實現突破。擴大自由貿易（FT）帳戶等試點的實施範圍，充分地發揮自貿試驗區的政策紅利。

北京 自貿試驗區

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