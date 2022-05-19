廣州打造珠江世界級消費服務帶

疫情下，催生一系列辦公方式的變革，如視訊會議。但居家辦公如何更有效率，部分公司開發出監控系統，讓許多員工們一些新的煩惱也浮上水面。隨著居家辦公成為新日常，公司利用軟體遠程監控員工的事件，引發網上議論。當工作從辦公室搬到家中，「監工」的監視器也隨之伸向人們私密生活空間。企業管理的邊界，已引發侵犯隱私權的爭議。

2022-05-19 00:22