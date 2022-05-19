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今年1至4月 大陸鐵路增581公里

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

根據中國國家鐵路集團有限公司消息，今年鐵路建設科學有序推進，積極服務國民經濟平穩運行。1至4月，大陸鐵路累計完成固定資產投資1574.6億元人民幣，同比增0.6%，開通新線581公里，其中高鐵358公里。

新華社報導，今年以來，大陸國鐵集團堅持穩中求進工作總基調，突出補短板、強弱項、重配套，按照「保開通、保在建、保開工」順序，合理調度、配置建設資源，統籌疫情防控和施工組織，科學有序、安全優質推進鐵路建設，為服務「六穩」「六保」、保障國民經濟平穩運行作出鐵路貢獻。

在穩投資方面，鐵路部門充分發揮鐵路建設投資數量多、用工規模大、關聯鏈條長、拉動經濟增長作用明顯等優勢，聚焦服務重大戰略實施，高質量推進川藏鐵路建設，緊盯「十四五」規劃綱要確定的102項工程中涉鐵項目落地，實施沿江高鐵、西部陸海新通道、中歐班列運輸能力提升相關項目等重大工程；亞洲最大的鐵路樞紐客站，大陸第一座採用高速、普速客運車場重疊布置的特大型客站—北京豐台站即將開門迎客。

高鐵 北京

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