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借道緬甸 重慶－印度陸海聯運通車

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導
中國大陸西部陸海新通道，是由大陸西部省分與東協國家合作打造的國際陸海貿易新通道，以重慶為運營中心，向南經廣西、雲南等沿海沿邊口岸通達世界各地。（新華社）
中國大陸西部陸海新通道，是由大陸西部省分與東協國家合作打造的國際陸海貿易新通道，以重慶為運營中心，向南經廣西、雲南等沿海沿邊口岸通達世界各地。（新華社）

滿載著摩托車配件產品的重慶跨境公路班車，17日從重慶市巴南區南彭公路保稅物流中心（B型）出發，將通過跨境公路運輸至緬甸仰光，後期轉海船通過印度洋運輸至印度孟買，這一跨境公海聯運新模式全程預計用時約10天，比傳統江海聯運快35天左右。

中新社報導，當日，重慶跨境公路班車公海聯運「重慶-緬甸-印度洋」新線路正式開通，標誌著重慶利用「中緬國際大通道」開闢通往印度洋的便捷途徑，將進一步帶動中國大陸西部地區與南亞、東南亞的聯動發展。

重慶跨境公路班車是西部陸海新通道的重要載體，於2016年4月首發。

6年多來，重慶跨境公路班車已相繼開通了6條東協班車線路（東線、東複線、中線、西線、亞歐線、新加坡線）、3條中亞班車線路（烏茲別克線、哈薩克線、吉爾吉斯線），連接起中亞、歐洲等國際市場。

目前累計開行超過8800車次，實現年均增長超100%，運輸貨物總價值逾50億元人民幣。

重慶東盟國際物流有限公司總經理曾意介紹說，在地理位置上，緬甸是連接東南亞、中國大陸西南省分、南亞次大陸的交通要道，同時也是中國大陸面向印度洋最近的外部窗口。

「重慶-緬甸-印度洋」線路通過藉助緬甸優越的區位優勢，將中國大陸內陸地區與印度洋相連接，可減少傳統通道對馬六甲海峽的依賴，為中國大陸西南地區開展國際貿易合作帶來新機遇。

曾意表示，「重慶-緬甸-印度洋」線路是重慶跨境公路班車在穩定現行東南亞通道線路的基礎上，豐富多元運輸發展、提升輻射水平能級的創新舉措，將進一步增強重慶作為一帶一路建設和長江經濟帶聯結點的輻射能力，同時促進大陸西部地區業務多元發展，與一帶一路沿線國家和地區展開深入合作。

印度 緬甸

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