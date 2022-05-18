防疫當頭 雲南邊境「墳墓賭場」聚賭被抄

大陸官方雖然堅持「動態清零總方針」，然而這仍擋不住好賭者的賭癮，甚至選擇到墳墓旁聚賭，雲南官方近日在中緬邊境德宏就將一個「墳墓賭場」查抄。

據「雲南政法」微博消息，5月7日，在雲南德宏，當地邊境管理支隊芒市邊境管理大隊在一處山林墓地，成功查獲一個賭博窩點，抓獲涉賭人員15名，查扣賭資人民幣20餘萬元（約新台幣90萬元），車輛8輛及賭博工具若干。

官方指出，現場有賭徒為了逃跑，甚至從10公尺高台躍下，其隨身攜帶的人民幣隨之漫天飛舞。而「這個團夥常常採取流竄作案的方式，在郊區山林中選取車輛無法進出且易觀察、放風的地帶開展賭博違法活動，進入賭博場所前，還有專人在城區裡固定地點接人上車」。雲南當地移民管理員警經過長期偵查，發現此團夥行蹤後便立即開展抓捕，目前，該案正在進一步辦理中。

雖然大陸仍在嚴格執行「動態清零」，但各地聚賭案件層出不窮，包含江蘇、青海、湖南、安徽、江西、黑龍江等地，近日都有傳出聚賭事件，多人遭到拘留與處罰。