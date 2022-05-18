中國大陸研發抗新冠口服藥物 首個臨床研究發布

中國國家傳染病醫學中心和其他研究團隊合作研發國產抗新冠口服藥物VV116。臨床研究報告顯示，VV116可使在感染早期或有症狀的非重症Omicron患者縮短核酸轉陰時間。

中國國家傳染病醫學中心、上海市傳染病與生物安全應急響應重點實驗室、華山感染張文宏教授團隊與上海公共衛生臨床中心范小紅教授團隊以及臨港實驗室共同合作這項研究，相關成果今天發表在EmergingMicrobes & Infections雜誌。

據微信公眾號「華山感染」，相關科學研究團隊共同合作研究，評估VV116對非重症Omicron感染患者核酸轉陰時間的影響，臨床研究獲得初步成果。

VV116是由中國科學團隊所研發的口服小分子抗新冠病毒藥物，在體外活性實驗中對包括Omicron在內等多個新冠病毒變異株表現出較強的抑制作用。已經完成的一期藥物臨床試驗表明，VV116在健康受試者中表現出良好的安全性、耐受性與藥代動力學特徵。

研究數據顯示，Omicron感染患者在首次核酸檢測陽性5日內使用VV116，其核酸轉陰時間為8.56天，小於對照組的11.13天。有症狀患者中，在本研究的用藥時間範圍內（首次核酸陽性2-10天）給予VV116，均可縮短患者核酸轉陰時間。在藥物安全性上，使用VV116的患者中，未觀察到嚴重不良反應。

關於研究限制部份，由於這項研究所納入的樣本數量有限，所有受試者均未發展為重症或危重症，因此未能收集到足夠多的數據進一步分析VV116是否對於Omicron感染重症化具有預防作用，僅初步評價了輕症患者中核酸轉陰這項單一指標。

據「華山感染」發文內容，中國目前有多項抗病毒藥物二至三期研究正在進行或準備展開，華山感染團隊在中國工程院院士寧光的帶領下，參與Paxlovid（輝瑞口服藥）和VV116的「頭對頭」臨床對照研究，將密切關注未來更大規模藥物臨床試驗數據結果，以進一步評估藥物對於臨床恢復時間、臨床重症預防及死亡率降低的具體作用。