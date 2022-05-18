北京召開會議 推動畢業生就業

大陸「全國普通高等學校畢業生就業創業工作電視電話會議」5月16日在北京召開。大陸國務院副總理孫春蘭和胡春華出席會議。

新華社報導，會議強調，要切實加強對畢業生的就業服務，發揮好公共就業服務機構的示範帶頭作用，充分調動市場化就業服務機構的積極性，著力提升就業服務的精準性有效性便利性。要組織開展更多針對性的技能培訓，擴大就業見習規模，支持畢業生靈活就業和自主創業。要強化對未就業畢業生的實名支持，做好困難畢業生的就業托底保障，幫助往屆未就業畢業生盡快融入就業市場。要有效規範就業市場秩序，保障畢業生合法權益。

會議指出，要拓寬市場化就業管道，通過社保補貼、創業貸款、稅費減免等鼓勵企業吸納就業，落實引導畢業生到基層就業的優惠政策，組織好各類升學、職業資格考試招錄工作。要加強有針對性的就業指導服務，幫助大學生樹立正確的就業觀、擇業觀，對低收入家庭和受疫情影響嚴重地區畢業生開展精準支持，繼續優化大學學科專業設置，提升人才培養與經濟社會發展需求的契合度。

要求各地區各部門要細化實化有利於擴大就業的政策舉措，推動大學畢業生更加充分更高質量就業。