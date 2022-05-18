長三角一體化水網 江蘇段整治開工
長三角一體化區域水網互聯互通骨幹工程——吳淞江整治工程江蘇段16日開工建設。
這項工程實施後，將為長三角一體化高質量發展提供有力的水安全保障。
新華社報導，吳淞江整治工程包括江蘇段和上海段，是大陸重大水利工程之一，匡算總投資831億元（人民幣，下同）。
其中，吳淞江整治工程江蘇段位於蘇州市境內，投資156億元，整治工程主要包括河道整治、配套擴建水利樞紐、新改建跨河橋梁、水系影響調整等。
大陸水利部部長李國英說，整治工程實施後，將進一步完善太湖流域防洪工程體系，增加太湖洪水外排通道，提高太湖流域防洪排澇能力，改善區域水資源、水生態、水環境條件，提升蘇州至上海內港航道航運能力。
據報導，大陸加快推進重大水利工程開工建設，將確保2022年新開工30項以上，吳淞江整治工程江蘇段是其中的一項。
「重大水利工程建設對擴大需求、穩定宏觀經濟大盤、推動高質量發展、構建新發展格局具有重要意義。」李國英說，各級水利部門要推動大陸重大水利基礎設施項目盡早審批立項、開工建設，為穩定宏觀經濟大盤、實現全年經濟社會發展預期目標作出水利貢獻。
今年以來，大陸水利部門會同有關部委、地方加快推進水利基礎設施建設，積極拓寬投資管道。在爭取加大北京財政投入力度的同時，從地方政府專項債券、金融資金、社會資本等方面想辦法增加投入，保障水利基礎設施建設資金需求。
據了解，今年大陸預計將完成水利建設投資8000億元以上。1月至4月，全大陸共完成水利建設投資1958億元，較去年同期增長45.5%。重大水利工程建設方面，目前已有10項重大水利工程開工建設。
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