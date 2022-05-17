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小兄妹披塑膠袋冒雨徒步走20公里 只為開學前做一次免費篩檢

聯合新聞網／ 綜合報導
一對小兄妹冒雨徒步走了20公里，趕在開學前做免費核酸檢測。圖擷自《搜狐千里眼》
一對小兄妹冒雨徒步走了20公里，趕在開學前做免費核酸檢測。圖擷自《搜狐千里眼》

全球新冠肺炎疫情嚴峻，中國大陸雲南省一對小兄妹，兩人只披著塑膠袋在雨中徒步走了20公里，只為在開學前做一次免費核酸檢測。畫面曝光，網友直呼「心裡好難過」。

根據《搜狐千里眼》報導，為防病毒蔓延，大陸雲南省紅河縣當地小學，要求每位學生在開學前都得先做過核酸檢測，結果正常才能到校上課。15日一名8歲的男童帶著7歲的妹妹，兩人披著大型塑膠袋冒雨徒步到學校做核酸檢測。

據報導，拍攝者是一名普姓老師，他表示開學前學生須全員做核酸檢測，小兄妹哥哥八歲、妹妹7歲，因為妹妹的學校距離較遠，哥哥就一併帶來做核酸，兩人家境比較困難，沒有雨傘，家裡離學校差不多有20公里，只能由哥哥披了塑膠袋擋雨，一起走到學校做核酸，讓人看了很心酸。

畫面曝光，引發網友紛紛留言回應，「心裡好難過啊」、「不是已經脫貧了嗎」、「想起小時候了，我也是那個年紀，也是塑料袋做的雨衣，默默為他們加油」、「我當年像他這麼大的時候，家裡也窮得買不起傘，去上學的時候就頂一個化肥口袋」、「有幫助的連結嗎？想送兩把傘」。

一對小兄妹冒雨徒步走了20公里，趕在開學前做免費核酸檢測。圖擷自《搜狐千里眼》
一對小兄妹冒雨徒步走了20公里，趕在開學前做免費核酸檢測。圖擷自《搜狐千里眼》

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