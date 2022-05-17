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恐怖影片瘋傳！男童爬變壓器慘變「電火球」 高空墜地手燒至見骨

香港01 / 撰文：布萊恩
男童為撿籃球爬到柱上的變壓器，但變壓器突然冒出火球，男童墜下，右手嚴重燒傷。（影片截圖）
男童為撿籃球爬到柱上的變壓器，但變壓器突然冒出火球，男童墜下，右手嚴重燒傷。（影片截圖）

網路瘋傳1段恐怖影片，浙江台州1名8歲男童為撿籃球爬上路邊電線杆的變壓器，其間變壓器突然冒出火球，男童反應不及當場變成「電火球」，當場從高空墜下。男童送院後1隻手被嚴重燒傷，甚至燒至見骨，幸搶救後暫無生命危險。

綜合大陸媒體報導，事發上周六（5月14日），現場監視器畫面拍到，當時有2名男童為了撿籃球，走到路邊一處受損圍欄旁邊，在電線杆下觀察一番，其後1名8歲男童爬到電線杆上的變壓器，雖然很快就摔下來，惟他不死心再次爬上去，並成功爬上變壓器箱頂部。

當男童伸出手時，變壓器突然多次爆出火光，男童走避不及隨即變成「電火球」並向後掉落地面，手部被燒至焦黑，且可見到骨頭，畫面十分驚嚇。男童其後送院救治，雖然其右手被嚴重燒傷，但目前暫無生命危險，警方正調查事故內情。

片段於網路瘋傳，網民直呼「太恐怖了」、「好可怕」，認為男童能活著已是奇蹟，「水火電，生活中最危險的三樣東西」、「熊孩子」、「這樣都敢爬…」。也有網友認為父母應做好安全教育責任，「告誡周圍小朋友，注意安全」、「父母有責任」、「父母安全教育沒有做好」。

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文章授權轉載自《香港01》

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