賀蘭山葡萄酒莊 進軍德國

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

5月15日，寧夏賀蘭山東麓葡萄酒產區攜旗下36家葡萄酒酒莊，亮相德國杜塞爾多夫國際葡萄酒與烈酒展覽會，展會持續至17日。

中新社報導，此次參展採取視訊連線形式，主會場設在德國杜塞爾多夫會展中心寧夏賀蘭山東麓葡萄酒產區展位，分會場設在寧夏銀川，主會場與分會場同步畫面，全面展示寧夏賀蘭山東麓葡萄酒產區風土魅力及發展成果，讓更多人感受賀蘭山東麓葡萄酒人的巧手匠心。

德國杜塞爾多夫國際葡萄酒與烈酒展覽會是以葡萄酒、烈酒、釀酒師、生產、儲存為主的國際貿易博覽會，每年舉辦一次，該展覽會是全球最具影響力的酒類展會之一，以專業化程度高、國際品類雲集和市場轉化率高聞名。

寧夏賀蘭山東麓是世界公認的釀酒葡萄生產黃金地帶，絕佳的風土氣候造就了寧夏葡萄酒甘潤平衡、香氣濃郁、回味悠長的獨特品質。近年來，先後有50多家酒莊的上千款葡萄酒在國際大賽中斬獲頂級大獎，生產的葡萄酒遠銷法國、德國、美國、比利時、加拿大等20多個國家和地區，已經成為中國葡萄酒的重要產區、明星產區。2021年，寧夏國家葡萄及葡萄酒產業開放發展綜合試驗區正式掛牌，是中國大陸首個特色產業開放發展綜合試驗區。

目前，寧夏賀蘭山東麓葡萄酒產區釀酒葡萄種植面積達到55萬畝，佔全大陸總種植面積的三分之一，葡萄酒產量超過1.3億瓶，綜合產值突破300億元人民幣

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