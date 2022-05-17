楊淩文化盒子 帶創新風潮

雜糧和種子製成的五穀畫繪出豐收圖景，食品專業學生親手製作的甜點散發出誘人香氣，校友企業釀造的甘醇紅酒引得眾多學生打卡品鑒…走進位於中國西北農林科技大學的新地標「楊淩文化盒子」，撲面而來的有濃厚的農業氛圍，還有學生們高漲的創新創業熱情。

新華社報導，地處大陸首個國家級農業高新技術產業示範區——陜西楊淩，西北農林科技大學立足鮮明的農業特色，探索打造校園內一站式服務社區「楊淩文化盒子」，集圖書銷售、文創產品推廣、區校特色農產品展銷等多重功能於一身，為學生創新創業和文化交流提供了新平台。

「體驗一個項目從創意火花到落地成為現實，這種感覺很棒。」西北農林科技大學林學院大四學生許冬雨所帶領的創業團隊在不久前中標，成為「文化盒子」的負責人。如今，已有130多名同學加入他的團隊。

馬鈴薯鍋巴、「瑞雪」「瑞陽」蘋果、眉縣獼猴桃……在「文化盒子」項目團隊的運營下，150餘種與學校和示範區息息相關的農產品走進了校園，展示著當地獨有的農業文化底蘊。同時，這裡也成為學生創新創業的「孵化區」。

在「文化盒子」內，風格獨特的葡萄酒文化推廣和鑒賞區吸引了很多同學前來打卡體驗。這個項目的誕生，源於西北農林科技大學葡萄與葡萄酒工程專業2018級本科生蒙偉的一次大膽探索。

在蒙偉看來，「文化盒子」為同學們提供了了解學校、鏈接校友、對接社會的廣闊平台。