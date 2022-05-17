台商設計棒球紀念品 熱銷全球

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導
台商陳景森向客商介紹球棒。目前該台企200多種棒壘球相關運動用品出口美國、日本等國家和地區。（中新社）
台商陳景森向客商介紹球棒。目前該台企200多種棒壘球相關運動用品出口美國、日本等國家和地區。（中新社）

小小的棒球上，一面嵊州南山湖，一面台灣日月潭，美麗風光相互掩映。這是「60後」台商陳景森設計的棒球紀念品，也是他對故鄉的獨特情感。陳景森「登陸」已有30年，在浙江紹興嵊州，其公司生產的200多款棒壘球產品熱銷全球。

中新社報導，「世界上非常流行的棒壘球運動，大量產品出自我們工廠。」這是陳景森最引以為傲的事，眼下，他有一個新願望——利用手裡的棒壘球產品和資源，帶領「第二故鄉」紹興棒壘球事業「出圈」。

學習橡膠工藝技術後，1989年，年輕的陳景森在台灣創立台雅（TAIYAS）運動品牌，希望做精做強棒壘球等體育用品。因瞄準大陸市場機遇，3年後他跨越海峽，帶著夢想來到廣東，後將公司遷至紹興嵊州。

「我們一步一個腳印發展，在政策支持下慢慢壯大企業。有時候遇到難題，政府也會熱心幫忙解決。」陳景森介紹，如今，企業90%以上產品出口至美國、日本、韓國等國家和地區。

手工縫製壘球、貼球棒外衣、打包產品出貨……工廠內，工人們在流水線上熟練地作業，技術出身的陳景森自己擔任技術指導。工廠還開設了展示區，陳列著棒球、球棒、棒球帽、棒球服以及壘片、打擊座、棒球網等各式各樣的棒壘球相關用品。

因為熱愛棒壘球，陳景森走進大陸，也因如此，他看到了台灣、紹興的特殊情緣。 「我出生在台灣南投，那裡盛產烏龍茶，超有緣分的是，紹興也是綠茶之鄉。」陳景森說。而今，以棒壘球為媒，「兩岸緣」再次被續寫。

「政府、企業、學校的人常常找我瞭解棒壘球運動相關的問題。嵊州政府計畫建設一個棒壘球場地，我也提出了建議。」陳景森說，這兩天，他邀請了兩位台灣教練，專門到紹興指導小朋友學習棒壘球，希望在倡導棒壘球運動的同時，能為紹興地區培養一批棒壘球後備人才。

廣東 台商

延伸閱讀

棒球／華南金控盃2大賽倒數 「國道一號」激勵參賽選手

棒球／陽岱鋼開季前3戰都有安打 碼頭犬隊史首勝開張

MLB／棒球越來越好玩 42歲普荷斯初登板投球喊「圓夢」

棒球／報名台鋼測試會 「豹子腿」方昶詠給自己一個挑戰

相關新聞

「像澤倫斯基」、還一臉穩重…浙江「國字臉猴」火了

浙江某動物園一隻猴子近日突然火了起了，因為牠長了一張「國字臉」。 網友看到照片大樂：「看起來像（烏克蘭總統）澤倫斯基」、...

1992年漢帝茅台酒 起拍價3999萬元人民幣

1992年茅台被拍賣，起拍價就貴的驚人－3999萬元人民幣（約合新台幣一億七千一百九十五萬元），為啥會這麼貴？其實，在9...

台商設計棒球紀念品 熱銷全球

小小的棒球上，一面嵊州南山湖，一面台灣日月潭，美麗風光相互掩映。這是「60後」台商陳景森設計的棒球紀念品，也是他對故鄉的...

白糖中歐班列 廣西首發哈薩克

5月15日，搭載2600噸白糖的中歐班列從廣西南寧國際鐵路港駛出，途經阿拉山口出境前往哈薩克阿拉木圖。這是廣西發出的首趟...

李立群帶風潮 廚藝部落客走紅

新一輪疫情來襲，北京倡導民眾居家辦公。尤其是官方宣布全市暫停餐廳內用服務後，民眾居家做飯需求大漲，煮飯相關話題一直占據社...

楊淩文化盒子 帶創新風潮

雜糧和種子製成的五穀畫繪出豐收圖景，食品專業學生親手製作的甜點散發出誘人香氣，校友企業釀造的甘醇紅酒引得眾多學生打卡品鑒...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。