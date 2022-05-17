李立群帶風潮 廚藝部落客走紅

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

新一輪疫情來襲，北京倡導民眾居家辦公。尤其是官方宣布全市暫停餐廳內用服務後，民眾居家做飯需求大漲，煮飯相關話題一直占據社交平台的熱搜榜前列。

中通社報導，跟著劉畊宏健身、看李立群煮飯成為不少民眾每天的標準動作。在短片平台，居家隔離的李立群用韭菜炒墨魚，新奇的搭配引網友評論，「仿佛看到了做飯的自己」。以李立群為代表的厨藝部落客們的走紅，帶起一波煮飯熱潮，民眾線下見面時的問候語也從「吃了嗎？」變成「做飯了嗎？」

對於精通厨藝的一些民眾來說，花式煮飯被賦予了社交屬性。居家辦公以來，家住海澱區的孫雪（化名）便開始了自己厨藝的探索，爭取每天不重樣。她將精心烹製擺盤的飯菜拍照發朋友圈，贏得不少點贊。孫雪表示，因為煮飯，她結識了一些朋友，這讓疫情下的生活變得有趣。

然而，年輕人裡擅長做飯的可能只是少數。有數據顯示，2021年大陸近七成的消費者月均點外賣6次以上。其中，90後、00後撐起了外賣訂單的半壁江山。因為疫情，被外賣「養活」的Z世代，終於輪到要自己動手了。

平時很少煮飯的95後男生王子夏（化名）近期也加入了煮飯大軍，起初本著一切過程從簡、只要吃飽就行的態度，菜式是否豐富、火候是否到位，似乎都不重要。後來王子夏發現，煮飯可以作為繁重工作的解壓方式，他逐漸喜歡上做飯本身帶來的無憂無慮。

近日，「抖音全民烹飪挑戰賽」已在抖音上火熱展開，「#給你點顔色嘗嘗」話題下吸引了眾多烹飪達人和民間高手分享自己的作品，在線上掀起了一場全民烹飪創造熱潮。

煮飯熱潮催生了互聯網做菜軟體的發展，小紅書、下厨房、盒馬鮮生等相關APP下載量直線上升。民間有大學生自製一個名為《隔離食用手册》的菜譜檢索網頁，幫助數十萬人學做菜，廣受網友好評。

疫情 居家隔離

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