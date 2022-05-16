四川鄰水縣已有499例感染 並已外溢到深圳和重慶

據界面新聞，有百萬人口的四川省鄰水縣近日爆發新冠肺炎疫情，一周時間感染者已達499例，並已經外溢到深圳和重慶兩個大城市。

據四川省廣安市衛健委通報，5月9日以來，廣安市累計報告本土確診病例34例（鄰水縣33例，廣安區1例），本土無症狀感染者467例（鄰水縣463例、岳池縣1例、廣安區3例）。

鄰水縣是廣安市本輪疫情中心，當地疫情始於5月9日，第一位被發現的感染者是一名網約車司機。

流調信息顯示，該網約車司機長期往來鄰水和重慶之間。該司機表示，5月8日從重慶載客回鄰水後，他主動做了核酸檢測，結果異常後他被隔離治療。他不知道自己是如何被感染上的，身體也未出現什麼明顯不適症狀。

梳理發現，本輪疫情已發生外溢。除了在廣安市境內發現感染者，5月10日以來，重慶市江北區、渝北區和南岸區也發現3名鄰水縣首例感染者即網約車司機的密切接觸者被感染。另據廣漢市融媒體中心消息，截至5月10日8時，該起疫情也外溢至廣東省深圳市。

5月12日晚，廣安市召開疫情防控工作新聞發布會通報，經基因檢測確定，此次疫情病毒溯源為新冠病毒Omicorn BA2.2變異株。

5月14日，四川省長黃強主持召開應對新冠疫情應急指揮部疫情防控工作視訊調度會議強調，鄰水縣疫情來勢洶洶且嚴峻複雜，要快刀斬亂麻，堅決將本輪疫情一網打盡。

據報導，5月14日，鄰水縣應對新冠疫情應急指揮部發布通告，懇請社會各界人士伸出援手，進行捐贈。當地紅十字會工作人員表示，目前主要需要醫療防護類物資和消殺類物資，如口罩、防護服、消毒液等。

鄰水縣已發布通告，決定於5月16日在全縣開展新一輪全域核酸檢測。