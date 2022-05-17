白糖中歐班列 廣西首發哈薩克

5月15日，搭載2600噸白糖的中歐班列從廣西南寧國際鐵路港駛出，途經阿拉山口出境前往哈薩克阿拉木圖。這是廣西發出的首趟整列食品出口中歐班列，標誌著跨境運輸整車出口貨物再添新品類。

中新社報導，糖業是廣西傳統優勢產業。數據顯示，2021年廣西糖料蔗種植面積穩定在1100萬畝以上，食糖產量穩定在600萬噸以上，糖料蔗種植面積和食糖產量連續17個榨季占全大陸的60%左右。

海路和公路運輸是以往廣西白糖出口的主要方式。廣西中遠海運物流有限公司副總經理黃又堅表示，以前通過海路、公路運輸白糖，運輸期限較長，且貨物到達時間比較分散。廣西中歐班列的開行，為桂產白糖出口提供了高效便捷新方式。據該公司測算，通過中歐班列整車出口相比其他運輸方式可節約8至10天時間，不僅提高運輸速度，保證運輸質量，也大幅提升客戶產品的交付能力和企業市場競爭力。

中國鐵路南寧局集團有限公司南寧貨運中心南寧南營業所所長覃煜芳表示，鐵路部門為白糖班列開闢了綠色通道，確保班列安全、高效開行。據鐵路部門預計，該趟白糖整車中歐班列全程運輸距離4662公里，預計11天抵達終點站。

據介紹，該趟中歐班列的成功開行，標誌著中國鐵路南寧局集團有限公司規劃制定的「南寧—努爾蘇丹—阿拉木圖」中歐班列線路再添新的貨物運輸品類。2021年7月27日，廣西成功開行到哈薩克阿拉木圖的重型機械中歐班列，目前已形成常態化開行態勢，為保障廣西企業供應鏈產業鏈暢通，推動更多「廣西產」「廣西造」的優質貨源走進一帶一路沿線國家，為廣西對外開放高質量發展提供運輸保障。