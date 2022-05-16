快訊

紐約水牛城槍擊案調查：白人仇恨犯罪為什麼？

蘇貞昌：確診同住家人打滿三劑疫苗擬免居隔

經濟部長王美花雲林踩空受傷送醫 台大急診觀察中

疫情不斷 大陸國家衛健委主任：規劃永久性方艙醫院

聯合報 / 記者陳政錄／即時報導
上海國際會展中心改建為方艙醫院。新華社
上海國際會展中心改建為方艙醫院。新華社

面對本土疫情不斷，大陸國家衛健委主任黨組書記、主任馬曉偉在中共黨刊《求是》雜誌刊文，對疫情防控工作做出建議。據求是網16日揭露內容，他說，要提前規劃準備定點醫院和亞定點醫院、永久性方艙醫院、集中隔離點，確保一旦發生疫情迅速啟用。

馬曉偉以「堅定不移貫徹『動態清零』總方針 堅決鞏固疫情防控重大戰略成果」為題發表署名文章。他首先重申中共總書記習近平近期，對疫情防控做出的相關指示，包括堅持「外防輸入、內防反彈」總策略、「動態清零」總方針。

對於國際多國走向共存，馬曉偉說，Omicron變異株不是天然疫苗，也不是大號流感，必須充分認識到躺平、共存政策必將付出的巨大公共衛生和經濟社會代價。他認為，如果不把力量和資源重點放在核酸篩查、隔離等「防」的措施上，勢必造成大量的人群感染，將壓力都傳導到「治」上。

對於中國大陸而言，他表示，這將威脅有基礎性疾病患者、老年人、兒童和孕婦等脆弱人群的健康，出現大量重症和死亡，經濟社會平穩發展將受到嚴重影響，「人民不會答應，黨和政府也決不允許出現這樣的情況。」

因此，對於未來的防控措施，他表示，早期防控能力要提級強化。仍然要在早發現、早收治隔離上下功夫，完善常態化監測機制，對省會和千萬級人口以上城市建立步行15分鐘核酸「採樣圈」，每周定期檢測，重點人群加大檢測頻次。

另一方面，要進一步提升核酸檢測能力，包括加強公共檢測實驗室、城市檢測基地、第三方實驗室建設，在採樣人員調配上盡量不要擠占日常醫療資源，醫療機構的檢測能力主要保障日常疾病診療。

收治隔離能力再加強方面，馬曉偉提出，提前規劃準備定點醫院和亞定點醫院、永久性方艙醫院、集中隔離點，把防控的人力物質資源備足備齊，確保一旦發生疫情迅速啟用；在社會面防控上，繼續堅持外防輸入，堅持人、物、環境同防，加強公共場所戴口罩、測體溫、查驗健康碼等工作。

他也提到，未來大陸分類救治體系要健全完善、疫苗接種和科研攻關要繼續推進、日常醫療和生活保障要全面加強。

馬曉偉說，大陸疫情防疫工作正處於「逆水行舟、不進則退」的關鍵時期和吃勁階段，要充分發揚鬥爭精神，確保各項措施落實到位。

新冠肺炎

延伸閱讀

上海最快6月1日全面恢復正常生活秩序

大陸日增本土感染1159例 上海趨緩

廣西RCEP行動方案 助大陸東協自貿區3.0

大陸浮空艇升空 刷新世界紀錄

相關新聞

防詐騙 大陸手機用戶不能再接聽來自台灣的電話

近來大陸各地傳出大陸的手機用戶不再能接聽國際和港澳台電話，大陸電信部門回應表示，此事屬實，主要是防範境外層出不窮的電信詐...

上海22日恢復地鐵運行 6月1日全面恢復正常生活秩序

上海今天起（16日）分階段復商復市，上海市副市長宗明今天在記者會上表示，上海5月22日起恢復地鐵營運，最快能在6月1日全...

銅陵首屆兩岸文創賽 線上投票

首屆海峽兩岸（銅陵）文創設計大賽線上投票，14日正式開啟。

南水北調 已達531億立方公尺

中國南水北調集團有限公司消息，截至5月13日，南水北調東線和中線工程累計調水量達到531億立方公尺。其中，為沿線50多條...

石家莊區港聯動 中歐班列發車

石家莊綜合保稅區（簡稱石家莊綜保區）與石家莊國際陸港聯合開行的首趟中歐班列，14日從石家莊國際陸港駛向烏茲別克首都塔什干...

廣東博物館達367家 文創品增1成

根據廣東省文化和旅遊廳消息，廣東博物館「家底」越來越豐厚，截至2021年底，全省博物館達367家，其中，一、二、三級博物...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。