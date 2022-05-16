快訊

台灣疫情延燒 醫：這四項政策應立即修正

愈來愈多人確診，感覺周遭空氣都有「毒」？7件事大減住家、辦公室病毒量

上海22日恢復地鐵運行 6月1日全面恢復正常生活秩序

聯合報 / 記者陳言喬／即時報導
上海外灘開始布設鮮花，準備迎接復商復市。（上觀新聞）
上海外灘開始布設鮮花，準備迎接復商復市。（上觀新聞）

上海今天起（16日）分階段復商復市，上海市副市長宗明今天在記者會上表示，上海5月22日起恢復地鐵營運，最快能在6月1日全面恢復全市正常生產生活秩序。

上海今早舉行新冠肺炎疫情防控工作新聞發佈會，上海市副市長宗明表示，經過全市上下共同努力，目前全市16個區已有15個區實現社會面清零，封控區總人數降至100萬人以內，新增陽性感染者數首次降至1000例以內，全市社會面已連續兩天無新增陽性感染者報告，上海市疫情得到有效控制，防控取得階段性成效。

他說，隨著各項防控措施的落地實施，綜合專家研判分析，上海已經明確了下一步防控工作，分為「三個階段」。

第一階段：鞏固清零攻堅「十大行動」成果階段。從現在開始至5月21日，重點是降新增、防反彈，持續減少封控區、管控區人數，防範區有序放開、有限流動、有效管控，全市保持低水準社會活動。

第二階段：向常態化防控轉換階段。5月22日至5月31日，單日新增感染者數進一步減少，不斷縮小封控區和管控區範圍直至解封，加快疫情防控向常態化分級分類管理轉變。

第三階段：全面恢復全市正常生產生活秩序階段。6月1日至6月中下旬，在嚴格防範疫情反彈、風險可控的前提下，全面實施疫情防控常態化管理，全面恢復全市正常生產生活秩序。

在有關交通方面，今天起（5月16日），鐵路逐步增加上海虹橋站、上海站等的到發列車數量，逐步恢復正常運行。後續，航空逐步恢復國內航班執飛上海市，適時調整國內外航司執飛本市航班的客座率。5月22日起，地面公交和軌道交通有條件逐步恢復運營。

上海地鐵已做好復駛準備工作。（澎湃新聞）
上海地鐵已做好復駛準備工作。（澎湃新聞）

上海 疫情

延伸閱讀

大陸日增本土感染1159例 上海趨緩

上海新增本土病例降至1千以下 今起復商復市

胡錫進：經濟觸目驚心 怎能讓北京上海反覆封控

疫情下 上海大學畢業游泳考試改成線上作答

相關新聞

防詐騙 大陸手機用戶不能再接聽來自台灣的電話

近來大陸各地傳出大陸的手機用戶不再能接聽國際和港澳台電話，大陸電信部門回應表示，此事屬實，主要是防範境外層出不窮的電信詐...

上海22日恢復地鐵運行 6月1日全面恢復正常生活秩序

上海今天起（16日）分階段復商復市，上海市副市長宗明今天在記者會上表示，上海5月22日起恢復地鐵營運，最快能在6月1日全...

銅陵首屆兩岸文創賽 線上投票

首屆海峽兩岸（銅陵）文創設計大賽線上投票，14日正式開啟。

南水北調 已達531億立方公尺

中國南水北調集團有限公司消息，截至5月13日，南水北調東線和中線工程累計調水量達到531億立方公尺。其中，為沿線50多條...

石家莊區港聯動 中歐班列發車

石家莊綜合保稅區（簡稱石家莊綜保區）與石家莊國際陸港聯合開行的首趟中歐班列，14日從石家莊國際陸港駛向烏茲別克首都塔什干...

廣東博物館達367家 文創品增1成

根據廣東省文化和旅遊廳消息，廣東博物館「家底」越來越豐厚，截至2021年底，全省博物館達367家，其中，一、二、三級博物...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。