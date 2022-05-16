廣東博物館達367家 文創品增1成

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

根據廣東省文化和旅遊廳消息，廣東博物館「家底」越來越豐厚，截至2021年底，全省博物館達367家，其中，一、二、三級博物館共82家。

中新社報導，2021年，廣東深入推進博物館改革發展，推動廣州、深圳、佛山、梅州、東莞、潮州等地「博物館之城」建設，全年增加博物館15家。其中，中共三大會址紀念館等完成改造升級，肇慶市博物館新館、潮州市湘橋區博物館、梅州市梅江區博物館、東莞市松山湖望野博物館等一批博物館設立開館。

按照2021年底廣東常住人口1.2684億人計算，全省每34.56萬人擁有1家博物館，即每百萬人擁有博物館2.89家。目前廣州、深圳分別有博物館66家、59家，分居全省第一、第二位；佛山、梅州各有博物館27家，並列第三位。

此外，廣東落實博物館藏品徵集、登記、定級機制，持續推進非國有博物館藏品備案，全省博物館藏品管理水平不斷提高，博物館藏品數量穩步增長。截至2021年底，全省博物館藏品達251.98萬件/套，比上年增加8.75萬件/套，其中館藏珍貴文物8萬6263件/套，比上年增加887件/套。

廣東省博物館文創產品不斷豐富，2021年全省博物館開發文創產品2305款，比上年增長超過一成；實現文創產品收入3993.39萬元人民幣，比上年增長兩成多。其中，廣東省博物館（廣州魯迅紀念館）推出博物館智慧文創商店，上線天貓旗艦店，走出博物館文創產品生產銷售的新路徑。

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