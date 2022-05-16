石家莊區港聯動 中歐班列發車

石家莊綜合保稅區（簡稱石家莊綜保區）與石家莊國際陸港聯合開行的首趟中歐班列，14日從石家莊國際陸港駛向烏茲別克首都塔什干。此次區港聯動，將進一步強化石家莊陸港型國家物流樞紐的功能作用，助力打造千億元級現代商貿物流產業集群。

中新社報導，據介紹，為推動陸港型國家物流樞紐建設，石家莊綜保區與石家莊國際陸港合資成立了石家莊陸港供應鏈有限公司，作為協調區港聯動的樞紐運營平台。此趟班列正是由該公司組織承運，共有82個標準集裝箱，主要裝載西藥、纖維素、酒店用品等貨物，總計837噸，貨值1274萬元人民幣。貨物在石家莊綜保區完成集貨後，直接通關運至石家莊國際陸港，搭乘中歐班列10天左右抵達目的站，此後將每周1至2列常態化開行。

石家莊陸港供應鏈有限公司總經理崔碩表示，區港聯動中歐班列，使企業既享受了中歐班列的快捷高效和地方優惠政策，又享受了石家莊綜保區能提前退稅的紅利，提高了運輸時效，加快了資金周轉，降低了物流成本；不僅有效推動外貿企業進出口業務發展，也擴大了石家莊國際陸港貨源渠道，提升了石家莊綜保區物流服務能力。

此前，由石家莊國際陸港和石家莊綜合保稅區聯合承載建設的石家莊陸港型國家物流樞紐，在2021年入選十四五第一批國家物流樞紐建設名單。形成以石家莊國際陸港為核心區和石家莊綜保區為功能互補區的一體兩翼、南北呼應的發展格局。此次首度合作開行中歐班列，將能進一步強化石家莊陸港型國家物流樞紐的功能作用。

石家莊國際陸港總經理劉金朋表示，依託區港聯動的優勢效應，石家莊陸港型國家物流樞紐已成為資源集聚集散、要素融匯融通的開放平台。