德陽中江博物館 戰國銅劍數位化「亮相」

「元宇宙」概念的火爆，各類數位藏品也備受關注。近日，四川省德陽市中江縣博物館與Maya Meta數位藝術平台簽訂了戰略合作協定，雙方將在數位藏品等領域全面開展深入合作，充分發揮科技手段新形態的優勢。

本次簽訂合作協定的10件數位藏品，將以直購形式發布，通過區塊鏈技術，藏家在選購文物後，便擁有了一張獨一無二的數位憑證，可以從不同視角觀察文物的精湛工藝和精美紋飾，感受文物原有韻味，實現文化傳承與產業價值的良性迴圈。

據悉，此次雙方將發布戰國時期的青銅劍「巴蜀虎紋銅劍」、青釉貫耳瓷瓶等10款數位藏品，把文物通過數位技術與區塊鏈技術，採用數位圖片、3D建模、VR技術沉浸式體驗等多種形式，讓文物以數位藏品新形態活起來。接下來，雙方還會在數位非遺、數位文博等領域開展深度合作。

中江縣博物館是一座綜合性博物館，目前共有各類藏品1414件（套），其中大陸一級文物25件（套）、二級文物14件（套）、三級文物415件（套）。數位藏品的創作與發行，將讓文物不再受時間、空間限制，讓文物背後歷史文化，以更年輕化的體驗方式傳遞出來。