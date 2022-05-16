南水北調 已達531億立方公尺

中國南水北調集團有限公司消息，截至5月13日，南水北調東線和中線工程累計調水量達到531億立方公尺。其中，為沿線50多條河流實施生態補水85億立方公尺，為受水區壓減地下水超採量50多億立方公尺。

新華社報導，南水北調工程自2014年全面建成通水以來，南水已成為京津等40多座大中城市280多個縣市區超過1.4億人的主力水源。

去年5月14日，推進南水北調後續工程高質量發展座談會在河南省南陽市召開。南水北調集團董事長蔣旭光表示，一年來，南水北調集團紮實推進後續工程高質量發展，加快構建大陸水網主骨架、大動脈。

引江補漢工程是南水北調後續工程首個擬開工重大項目，對發揮南水北調中線輸水潛力、增強漢江流域水資源調配能力、提高北方受水區的供水穩定性有著重要作用。

蔣旭光說，南水北調集團把引江補漢工程開工建設作為重中之重，全力以赴推進項目法人組建、前置要件辦理、審批手續辦理、招標準備、重大關鍵技術攻關等開工準備工作。目前各項工作正按既定節點目標緊鑼密鼓推進，確保年內盡早開工。

大陸水利部長李國英在5月13日召開的深入推進南水北調後續工程高質量發展工作座談會上說，要加快推進南水北調後續工程規劃建設，重點推進中線引江補漢工程前期工作，深化東線後續工程可研論證，推進西線工程規劃，積極配合總體規劃修編工作。