南水北調 已達531億立方公尺

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

中國南水北調集團有限公司消息，截至5月13日，南水北調東線和中線工程累計調水量達到531億立方公尺。其中，為沿線50多條河流實施生態補水85億立方公尺，為受水區壓減地下水超採量50多億立方公尺。

新華社報導，南水北調工程自2014年全面建成通水以來，南水已成為京津等40多座大中城市280多個縣市區超過1.4億人的主力水源。

去年5月14日，推進南水北調後續工程高質量發展座談會在河南省南陽市召開。南水北調集團董事長蔣旭光表示，一年來，南水北調集團紮實推進後續工程高質量發展，加快構建大陸水網主骨架、大動脈。

引江補漢工程是南水北調後續工程首個擬開工重大項目，對發揮南水北調中線輸水潛力、增強漢江流域水資源調配能力、提高北方受水區的供水穩定性有著重要作用。

蔣旭光說，南水北調集團把引江補漢工程開工建設作為重中之重，全力以赴推進項目法人組建、前置要件辦理、審批手續辦理、招標準備、重大關鍵技術攻關等開工準備工作。目前各項工作正按既定節點目標緊鑼密鼓推進，確保年內盡早開工。

大陸水利部長李國英在5月13日召開的深入推進南水北調後續工程高質量發展工作座談會上說，要加快推進南水北調後續工程規劃建設，重點推進中線引江補漢工程前期工作，深化東線後續工程可研論證，推進西線工程規劃，積極配合總體規劃修編工作。

地下水 水資源

延伸閱讀

台東縣府建設處員工被毆 打人教唆者被判5至6月徒刑

雪山派出所濕氣重 天花板漏水成鐘乳石狀 整修後翻新

逼釘書機釘舌又痛毆 惡僱主虐員工遭判刑

斥資12.74億元！台中華南路以東銜接向上路工程開工

相關新聞

大陸浮空艇升空 刷新世界紀錄

大陸「極目一號」Ⅲ型浮空艇15日凌晨一時許，從海拔4270米的中科院珠峰站附近發放場地升空。4時40分，浮空艇升空高度達...

德陽中江博物館 戰國銅劍數位化「亮相」

「元宇宙」概念的火爆，各類數位藏品也備受關注。近日，四川省德陽市中江縣博物館與Maya Meta數位藝術平台簽訂了戰略合...

兩岸微流行／如何普及 綠氫新挑戰

全球能源革命，氫能重要性日益凸顯。大陸氫能產業發展已實現從○到一的突破，具備生產綠氫（可再生能源製氫）條件。未來如何普及...

中共中紀委：「知網」被查給所有平台敲響警鐘

針對「知網」涉嫌實施壟斷行為被立案調查一事，中共中紀委國家監委微信公眾號發表評論稱，「知網被查給所有平台敲響了警鐘」。文...

銅陵首屆兩岸文創賽 線上投票

首屆海峽兩岸（銅陵）文創設計大賽線上投票，14日正式開啟。

南水北調 已達531億立方公尺

中國南水北調集團有限公司消息，截至5月13日，南水北調東線和中線工程累計調水量達到531億立方公尺。其中，為沿線50多條...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。