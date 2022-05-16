銅陵首屆兩岸文創賽 線上投票

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

首屆海峽兩岸（銅陵）文創設計大賽線上投票，14日正式開啟。

中新社報導，安徽省銅陵市素有「中國古銅都，當代銅基地」之稱，銅雕塑已成為銅陵的形象符號和城市名片。

據瞭解，為加強海峽兩岸文化交流，打響「智造新銅都、生態幸福城」城市品牌，銅陵市從2021年12月起至今年6月舉辦首屆海峽兩岸（銅陵）文創設計大賽。

此次活動由銅陵市文化產業發展促進會主辦，以「銅冠天下，陵聚姜來」為主題，邀請海峽兩岸從事文化創意產品設計、研發、生產的科研機構、文化企業、高等院校等單位和個人參賽。

據介紹，競賽共分文創產品、包裝設計、IP形象設計等四個單元。其中，文創產品主要圍繞銅文化、白姜文化主題開展創新設計，打造符合當代審美、能够融入現代生活的銅陵特色文創產品和城市禮物；包裝設計主要運用銅文化、白姜文化元素，對某一類產品或企業的品牌與包裝設計（不包括單一標誌設計）進行再創作等。

大賽將於今年6月舉辦的首屆海峽兩岸（銅陵）文創設計大賽頒獎典禮暨奇妙銅陵城市IP創意論壇上發布獲獎榜單。

皖台交流合作近年來日益深入。2021年，安徽省克服疫情等影響，先後組織台灣青年學生徽文化夏令營等活動，參與人數近700人。自2017年以來，銅陵市已舉辦五屆海峽兩岸（銅陵）銅雕藝術大學生實訓夏令營，為青年藝術創造搭建平台。

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