大陸浮空艇升空 刷新世界紀錄

聯合報 / 記者陳言喬／綜合報導
大陸「極目一號」Ⅲ型浮空艇15日凌晨升空，創造海拔9032米的大氣科學觀測世界紀錄。（新華社）
大陸「極目一號」Ⅲ型浮空艇15日凌晨升空，創造海拔9032米的大氣科學觀測世界紀錄。（新華社）

大陸「極目一號」Ⅲ型浮空艇15日凌晨一時許，從海拔4270米的中科院珠峰站附近發放場地升空。4時40分，浮空艇升空高度達4762米，創造海拔9032米的大氣科學觀測世界紀錄。

新華社報導，這款由大陸自主研發的繫留浮空器，長55米、高19米，體積達9060立方米，利用浮升氣體的浮力升空，通過地面錨泊設備係纜控制升空和駐空。浮空艇上搭載科學觀測儀器，可對高空大氣環境綜合觀測。

「浮空艇搭載的科學儀器以三維視角，對西風攜帶的水氣含量和海拔9000米高空以上的大氣組分垂直變化和傳輸過程進行觀測。」「巔峰使命」珠峰科考浮空艇綜合科考隊隊長、中科院青藏高原研究所研究員高晶說。

浮空艇高空採集的科學數據，將用於研究、追蹤區域水循環，監測地面和空中大氣水汽和組分變化。中科院院士、第二次青藏高原綜合科學考察研究隊隊長姚檀棟表示，浮空艇觀測為「亞洲水塔」水的來源，提供關鍵科學數據，也為全球變暖背景下青藏高原水—生態—人類活動鏈式變化應對策略的提出，提供重要科學依據。

中科院 青藏高原 考察

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