億萬富豪偷路邊木箱給岳母種菜 網友：思想還沒富起來

據《荔枝新聞》報導，大陸江蘇張家港日前發生一宗竊盜案，當地保安陳師傅早上發現村委會門口種植物綠化街道的木箱突然變少，大量泥土和植物隨意丟在路邊，經過統計，一共丟失12個形狀較長的木箱。警方逮捕王姓嫌犯時，發現他竟是當地資產上億的木材商。

王姓富商表示，事發前幾日，他的岳母表示想在公司頂樓種蔬菜，但家裡的泡沫箱子不夠，他便聯繫好友在深夜時騎著三輪車運走了木箱，木箱中原本的植物就被丟棄在一旁。民警找到這12個木箱時發現，裡面已被王姓富商的岳母種上蔬菜。

張家港市公安局民警惠家豪指出，王姓富商從2000年起就在張家港做木材生意，現在已是一家木業有限公司的老闆，資產上億，經濟條件非常不錯。審訊中，王姓富商對盜竊木箱的違法事實供認不諱。目前，王姓富商和他的好友因涉嫌盜竊被警方依法傳喚，案件正在辦理中。

《新民週刊》採訪小城律所律師陳驥，陳驥表示，王姓富商和友人共同盜竊12個綠化木箱，已經構成盜竊罪，並且是共同犯罪，已經觸犯《刑法》，兩人均應受到法律的制裁。

根據《刑法》規定，盜竊公私財物，數額較大的，處3年以下有期徒刑、拘役或者管制，並處或者單處罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節的，處3年以上10年以下有期徒刑，並處罰金。

陳驥指出，判刑需按照所盜竊的綠化箱價值進行判斷，如果檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪情節輕微，依照《刑法》規定不需要判處刑罰或者免除刑罰的案件，可以作出不起訴決定。但他認為，本案不起訴的可能性不大，因為犯罪人並不是為生計或是不得已才犯罪的，「如果提起公訴，法院應該會判有罪，嫌疑人就需要服刑，但是可以爭取緩刑。」

浙江日前也發生一起開著保時捷偷菜的案件。4個偷菜女不僅偷菜，還把菜園子搞得一塌糊塗，被抓後，女子供稱偷菜只是因為「想搞點刺激」，引發網絡輿論批評。

網友對此評論：「財富積累也是偷來的嗎？」、「這種人雖然靠運氣掙了錢，但內心還是個窮鬼」、「思想還沒富起來」、「人雖富裕了，其精神面貌乃至思想意識仍停留在貧窮世界」。

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文章授權轉載自《香港01》