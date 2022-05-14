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福建19所大學將試點 以統測成績招收台灣高中生

聯合報 / 記者廖士鋒／即時報導
福建省對台灣技職體系高中職學生招手，祭出19所高校可以用統測成績招生。（圖／聯合報系資料照片）
福建省對台灣技職體系高中職學生招手，祭出19所高校可以用統測成績招生。（圖／聯合報系資料照片）

福建省傳出，將有19所大學開始試點，以統測成績招收台灣高中畢業生前往就讀。

中國新聞網報導，福建省教育廳表示，2022年起將首度試點開展統測成績招收台灣學生，19所試點學校包含：閩南師範大學、福建工程學院、福建江夏學院、福建技術師範學院、閩江學院、廈門理工學院、泉州師範學院、莆田學院、三明學院、武夷學院、寧德師範學院、福州外語外貿學院、集美大學誠毅學院等13所大專院校。

另外，還有福建信息職業技術學院、福建水利電力職業學院、廈門城市職業學院、黎明職業大學、湄洲灣職業技術學院、漳州科技職業學院等6所。

對於招生要求，規定必須具有台灣居民居住證或台胞證，以及在台灣居住的有效身分證明；且要「品行端正、擁護兩岸和平發展和祖國統一、身體健康」。

成績上則要求，學生當年統測成績在語文、數學、英文考試科目中任意一科達到均標級以上，大陸大專院校在此基礎上，根據不同專業要求自主確定採認的統測科目及相應標級要求，並根據需要增設筆試、術科考試、面試等。台灣學生可通過各大專院校網站下載招生簡章，直接向學校提出申請。

福建 統測 廈門

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