雲南找駝峰航線飛機殘骸 陸資深記者等13人傳失蹤

蒐集抗戰戰史資料，也有一定風險。有大陸資深記者帶隊前往雲南蒼山搜尋駝峰航線飛機殘骸，傳出全部13人失聯。目前，已找到7名失聯人員，皆狀態良好、無生命危險，而搜救工作仍持續進行。

據微信公眾號貴州發布消息，5月12日，有人繞過雲南省漾濞縣平坡鎮平坡村上壩田值守檢查點、進入大理蒼山。截至14日，私自進入蒼山並滯留的13人通信中斷、下落不明。

消息稱，雲南昆明人周德蓉女士透露，「這兩天他們正在蒼山上找二戰飛機殘骸，他們已經住了兩晚上」，「我們本來約好他們下來之後見個面」。另外有雲南二戰史專家說，自己因年紀大，沒有參與這次找飛機殘骸行動，「他們有嚮導、衛星電話，我認為問題不會太大」、「我理解他們就是走散了」。

孫春龍最近的微信朋友圈發文，都與此次行動有關，5月9日他寫道，「山脊深處，就是駝峰航線60號飛機墜毀地。我們要步行4天，負重十幾公斤，要在灌木從砍一條路出來。對我來說，是人生最大的一次體能挑戰」。駝峰航線即是抗戰中後期美國援華物資專用航線。

另據央視新聞報導，現場搜救指揮部透露，失聯人員包括6名本地嚮導、2名大理藍天救援隊隊員和5名「外地人員」，其中很多人具有豐富的野外生存經驗，他們攜帶了專業登山裝備和兩部衛星電話，還有食物和水。

此前，為加強安全生產工作及境外輸入疫情防控工作，漾濞縣境內蒼山保護區從2020年3月29日開始實行封閉管理，目前仍處於封閉管理階段。在此期間，任何單位和個人，未經批准都不得進入蒼山保護區範圍內。

孫春龍原是大陸知名調查記者，爾後辭職發起「老兵回家」活動，幫助滯留緬北的抗戰時期國軍老兵返回大陸，並進行戰史研究與寫作。