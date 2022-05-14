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合肥允疫區人員光明正大來後 再稱不可隨意無序

中央社 / 台北14日電

在中國各地採取嚴格防疫措施下，安徽合肥日前稱，疫情中高風險地區的人員，隨時可光明正大來，引起關注。但官方之後又強調，這不意味可以隨意、無序而來，還是要採常態化防控措施。

據合肥日報13日報導，當地市委書記虞愛華12日主持召開的防疫工作視訊會商會，表示無論是「來的客人」，還是「返的家人」，合肥都誠摯歡迎，絕不拒之門外。也希望來自中高風險和其他疫情發生地人員，無論是否提前報備，「都可隨時光明正大地來」。

他說，切不可翻越高速護欄、藏匿在車子後備箱，偽裝行程碼等，這樣對自己不安全，對社會也不負責，容易引發傳染風險，法不能容。

中國此波COVID-19疫情爆發以來，許多地方都對人員進出採取嚴格限制，因此合肥的措施引起注意。

環球時報前總編輯胡錫進也在社交平台「微博」上，表示向合肥官方的擔當精神致上敬意。他說，中國要把「動態清零」貫徹下去，關鍵是要探索動態的安全性。

不過合肥官方13日晚間再開會，會中提到，合肥不將「來的客人」和「返的家人」拒之門外，「但並不意味著就可以隨意和無序而來」，要求進入合肥的人員，還是要支持配合常態化防控。

疫情 胡錫進

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